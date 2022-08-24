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أخبار

اعتقال سياسي روسي معروف لانتقاده غزو أوكرانيا
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2022 7:20 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2022 8:45 GMT

اعتقال سياسي روسي معروف لانتقاده غزو أوكرانيا

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء أن السلطات الروسية اعتقلت السياسي يفجيني روزمان المعروف بانتقاده للكرملين وللحملة العسكرية في أوكرانيا في الآونة

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المصدر: رويترز

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء أن السلطات الروسية اعتقلت السياسي يفجيني روزمان المعروف بانتقاده للكرملين وللحملة العسكرية في أوكرانيا في الآونة الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن أجهزة الأمن في يكاترينبورج أنه يجري التحقيق مع روزمان، رئيس بلدية المدينة السابق، بتهمة ”تشويه سمعة الجيش الروسي“.

كان روزمان واحدًا من قلة من منتقدي الكرملين الذين فازوا بمنصب رئيس بلدية بعد سلسلة من مظاهرات معارضة حاشدة خلال حملة الرئيس فلاديمير بوتين لتولي الرئاسة في عام 2012.

ووصفت روسيا حملتها في أوكرانيا بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ تهدف إلى ضمان أمنها.

وقامت السلطات بمحاكمة عدد من النشطاء بسبب وصفهم العملية العسكرية بأنها حرب أو انتقادهم للإجراءات الروسية.

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