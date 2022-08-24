الجيش الإيراني يطلق مناورات عسكرية لاختبار قدرات الطائرات المسيرة

انطلقت اليوم الأربعاء، مناورات عسكرية للجيش الإيراني يشارك فيها أكثر من 150 طائرة مسيرة في مياه الخليج العربي وبحر عمان ومناطق مختلفة، على مدار يومين، بحسب وكالة ”إيرنا“.

وكان مساعد قائد الجيش الايراني لشؤون التنسيق الأدميرال حبيب الله سياري، قد قال يوم الثلاثاء، إن المناورات ستشهد مشاركة 4 فرق من الجيش الإيراني، وستكون على كامل الأراضي الإيراني“.

وأضاف ان ”المناورات تأتي بهدف اختبار دقة الأسلحة وقوتها، ومستوى استمرارية الطيران، وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم، والقدرات القتالية للطائرات المسيرة“.

وتابع: “ هذه المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مناورات بالطائرات دون طيار على مستوى 4 فرق من الجيش الإيراني“.

وأوضح سياري أن ”الجيش الإيراني يخطط للعديد من التدريبات في برامجه التدريبية السنوية بهدف تبادل الخبرات وتحسين جاهزية الدولة وقوة الردع“.

ورأى أن ”إيران من الدول الناجحة في مجال تصميم وتصنيع الطائرات دون طيار، وتظهر تطورات وتقنيات جديدة في هذا المجال“.

ونشرت عدة تقارير من قبل مراكز بحثية وأمنية غربية حول أبعاد برنامج إيران للطائرات دون طيار وتأثيره على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.

وأشار ”معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى“ إلى الجانب الجيوسياسي لبرنامج الطائرات دون طيار الإيراني، وقال إن ”طهران تستخدم الآن الطائرات دون طيار والصواريخ لدعم الجهود الأوسع لوضع الشرق الأوسط بأكمله في مرمى النيران“.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعد مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى وقف قدرات الطائرات دون طيار الإيرانية، ومن خلال الموافقة على هذه الخطة، طلب مجلس النواب الأمريكي من الرئيس جو بايدن، وضع الأشخاص والمؤسسات المشاركة في برنامج الطائرات دون طيار الإيراني على قائمة العقوبات.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سابقًا أن واشنطن تحاول إيجاد طرق لمواجهة قوة الطائرات دون طيار لإيران.