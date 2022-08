بومبيو مهاجما بايدن: أعاد طالبان والآن يسعى لتمكين نظام خامنئي القاتل

هاجم وزر الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن مساعيه لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، تمكّن نظام آية الله خامنئي القاتل، على حد تعبيره.

وقال بومبيو في تغردة على تويتر اليوم، إن الأخبار القادمة من فيينا مقلقة للغاية، حيث يقترب فريق بايدن من إحياء الصفقة الإيرانية الفاشلة“.

وأضاف، ”في البداية أعاد بايدن حركة طالبان، والآن يقوم بتمكين نظام آية الله القاتل مثلما فعل أوباما“.

The news coming out of Vienna is extremely troubling. Team Biden is getting closer to reviving the failed Iran Deal.

Are you kidding me? First Biden brings back the Taliban, now he's empowering the Ayatollah's murderous regime just like Obama did.

— Mike Pompeo (@mikepompeo) August 23, 2022