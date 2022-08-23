قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية ضد "الجهاد الإسلامي" في اليمن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية استهداف في اليمن، بالتزامن مع العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة في الخامس من الشهر الجاري.

وقالت ”القناة 14“ الإسرائيلية، إنه بعد إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأسبوع الماضي، أن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال عملية ”الفجر الصادق“ دولة ثالثة، فإن الهجوم تم تنفيذه في اليمن.

وكشف كوخافي، الخميس الماضي، عن أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال التصعيد الأخير ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عملية استهداف ضد الحركة في ”دولة ثالثة“ دون أن يسمّها.

وقال كوخافي ”إسرائيل قامت خلال عملية مطلع الفجر التي استهدفت البنية التحتية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بضرب دولة ثالثة“.

وأضاف ”في نهاية الأسبوع قبل عشرة أيام، 55 ساعة من النشاط العسكري المشتمل على اعتقالات في الضفة الغربية وفي الوقت نفسه قمنا بتنفيذ هجوم في دولة ثالثة“، وفق ما ذكرت صحيفة ”إسرائيل هيوم“.

ولم يشر كوخافي في حينها إلى الدولة التي وقع فيها الهجوم، حيث سبق أن حاول الجيش الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 استهداف أكرم العجوري الذراع اليمنى لأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في غارة استهدفت منزل العجوري في سوريا، بالتزامن مع اغتيال القيادي في الذراع العسكري للحركة بهاء أبوالعطا بعد قصف منزله شرق مدينة غزة.

وقال كوخافي ”لا يوجد جيش في العالم يتعامل مع ستة ساحات حربية في الوقت نفسه، وهي ست ساحات كلها تستدعي نشاطا عملياتيا وهجوميا، الجيش الإسرائيلي هو واحد من القلائل في العالم الذي يقاتل كل ليلة“.