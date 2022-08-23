غانتس يزور واشنطن الخميس لبحث تطورات الاتفاق النووي الإيراني

كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن زيارة أمنية سيجريها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تطورات الاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت القناة ”12“ العبرية في تقرير لها، أن غانتس سيغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ”زيارة أمنية سياسية“، ثم سيتوجه لليابان بزيارة رسمية، وأنه أوضح لأمريكا أن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل ضد إيران.

وحسب القناة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي خلال جلسة لكتلته، إن ”إسرائيل على اتصال مع الولايات المتحدة ودول المنطقة التي تهددها إيران، نحن منشغلون في تطوير قدراتنا بغية الدفاع عن أنفسنا والتعامل مع الأمور التي ستضمن أمن إسرائيل لسنوات طويلة، وإسرائيل، مستمرة في مساعيها للتأثير على الاتفاق النووي المتبلور بين إيران والدول العظمى“.

بدوره دعا رئيس الوزراء بالإنابة نفتالي بينيت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى ”الامتناع عن التوقيع على الاتفاق“، معرباً عن ”أمله في أن يتم اقناع واشنطن بعدم الرضوخ إلى المطالب الإيرانية“.

وأضاف بينيت أن ”الاتفاق المنوي توقيعه سيضخ حوالي 250 مليار دولار إلى الاقتصاد الإيراني وأتباعه في المنطقة وسيمكنها من تخصيب اليورانيوم دون أي قيود تقريبا بعد حوالي سنتين“، مشددا على أنه ”عندما بدا الأمر وشيكاً، تمكنا من إقناع أصدقائنا في البيت الأبيض بتجنب الاستسلام للمطالب الإيرانية، وآمل أن يكون هذا هو الحال الآن أيضا“، مؤكدا أن ”إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاق، ولا تلتزم بأي قيد بموجب الاتفاقية، وستستخدم جميع الأدوات لمنع التقدم في البرنامج النووي الإيراني“. وفق قوله.

وحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية، ألغت إيران المطالب الرئيسية التي حالت حتى الآن دون إبرام اتفاقات مع القوى الغربية، وعلى رأس المطالب، انتهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإصرار المفتشين الدوليين على وقف تجارب برنامجها النووي.