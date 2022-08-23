مسؤول أمريكي: إيران خففت من مطالبها بشأن الاتفاق النووي

قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن إيران وافقت على التخلي عن مطالبها بعرقلة بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة في منشآتها النووية، في أحدث تنازل قد يؤذن بإحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، وفق ما ذكرته وكالة ”فرانس برس“.

ويأتي التصريح بعدما قال مسؤولون أمريكيون آخرون إن إيران تخفف من إصرارها على أن تزيل واشنطن اسم الحرس الثوري من قائمتها المتعلقة بالمنظمات المتهمة ”بالإرهاب“، وهو خلاف رئيس في المفاوضات غير المباشرة التي تعثرت بعد عام ونصف عام على بدئها.

وسعت إيران لوقف إجراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيشًا في 3 مواقع نووية غير معلنة فيما تقول الوكالة إن لديها أسئلة تتعلق بنشاطات نووية سابقة فيها.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن، إن إيران ”قدمت تنازلات بشأن قضايا حاسمة“ وإن ما نُقل عن تنازلات أمريكية جديدة ”كاذب بشكل قاطع“.

وأضاف المسؤول شرط عدم ذكر اسمه: ”بالإضافة إلى القيود النووية التي سيتعين على إيران تنفيذها، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة من جديد على تنفيذ نظام التفتيش الأكثر شمولًا الذي تم التفاوض بشأنه حتى الآن، ما يسمح لها باكتشاف أي جهد إيراني لامتلاك سلاح نووي في السر“.

وقال إن ”الكثير من عمليات المراقبة الدولية ستبقى في مكانها لفترة غير محدودة“.

ومن المتوقع أن يقول كل طرف أن الطرف الآخر قدم تنازلات أكبر في محاولة لإحياء الاتفاق المبرم، العام 2015، الذي لا يؤيده المتشددون في إيران ولا الحزب الجمهوري الأمريكي.

وانسحب الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018. وتعهد بايدن لدى توليه منصبه إعادة إحيائه لكنه واجه إصرارًا من إيران على رفع كل العقوبات التي فرضها ترامب، بما في ذلك إجراءات جديدة مثل إدراج الحرس الثوري في القائمة السوداء.

وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي الذي توسط في المحادثات غير المباشرة إن إيران وافقت على إرجاء المناقشة بشأن الحرس الثوري إلى ما بعد الاتفاق بشأن الملف النووي.

لكن وردت تقارير أن الولايات المتحدة ستضمن عدم معاقبة جهات خارجية لمجرد تعاملها مع الحرس الثوري الذي له مصالح واسعة في الاقتصاد الإيراني.

وستعني عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق إنهاء العقوبات الأحادية التي فرضها ترامب على إيران، لا سيما على بيع نفطها، في وقت يسوده قلق عالمي بشأن أسعار الطاقة.