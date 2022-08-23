3 مليارات دولار.. أمريكا تقدم أكبر مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ 6 أشهر

قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، غدًا الأربعاء، على أقرب تقدير، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بحسب ”رويترز“.

وستكون هذه أكبر حزمة مساعدات من هذا النوع تقدمها واشنطن لأوكرانيا خلال الأشهر الستة منذ توغل القوات الروسية عبر حدودها، في شهر فبراير/شباط الماضي.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل، على وجه الخصوص، صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأمريكية الدقيقة من طراز هيمارز.

وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاغون للصحفيين حينها، إن المساعدة الجديدة تشمل إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف من عيار 105 ملم تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة، وفق ”فرانس برس“.

كما ستزود واشنطن كييف بـ15 طائرة استطلاع دون طيار من طراز Scan Eagle يبلغ نطاق عملها أكثر من 100 كيلومتر وتسمح بعمليات مراقبة في ساحة المعركة حتى في الظروف الجوية السيئة، إضافة إلى 1000 صاروخ جافلين جديد مضاد للدبابات.