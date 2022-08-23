ألمانيا تعتزم إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

أفادت وكالة ”رويترز“، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، قال اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم تسليم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بقيمة تتجاوز 500 مليون يورو (498.55 مليون دولار).

ونقلت الوكالة عن أحد المشاركين في مؤتمر عبر الإنترنت حول أوكرانيا، عُقد في تورنتو، قوله إن ”ألمانيا تعتزم إرسال ثلاثة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز ”آيريس-تي“، و12 عربة مدرعة و20 قاذف صواريخ وذخيرة دقيقة التوجيه وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة“.

وأضاف المصدر أن ”الأسلحة ستُسلَّم في عام 2023، وربما يتم تسليم بعضها قبل ذلك“.

وأشار إلى أنه ”لا يزال يتعين أن توافق لجنة الميزانية في البرلمان الألماني على هذه الإمدادات التي وصفها شولتس بأنها مساهمة في تحديث القوات المسلحة الأوكرانية“.

من جانب آخر، اتّهمت الولايات المتحدة روسيا الثلاثاء، بالسعي لتكثيف هجماتها على أوكرانيا، فيما دعت فرنسا إلى عدم إظهار ”أي ضعف“ أمام موسكو بينما يدخل النزاع شهره السابع.

وارتفعت النبرة أيضا في روسيا حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن بلاده ستتعامل ”بلا رحمة“ مع المسؤولين عن تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل ابنة المفكر القومي المتشدد المؤيد للكرملين ألكسندر دوغين.

من جانبها، حذّرت السفارة الأمريكية في كييف الثلاثاء، من أن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومباني حكومية في أوكرانيا ”في الأيام المقبلة“، داعية المواطنين الأمريكيين إلى ”مغادرة أوكرانيا اعتبارا من الآن“، وفق ”فرانس برس“.

وقالت السفارة في رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني الثلاثاء: ”تملك وزارة الخارجية معلومات مفادها أن روسيا تكثّف جهودها لشنّ ضربات على منشآت مدنية وحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة“.