الأمم المتحدة: التمويل اللازم لأزمة الروهينغا أقل بكثير من الاحتياجات

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن التمويل الذي حصلت عليه واللازم لمساعدة لاجئي الروهينغا في بنغلاديش أقل بكثير من الاحتياجات، وذلك في الوقت الذي دعا فيه اللاجئون المانحين إلى عدم نسيان الأزمة وذلك قبل حلول الذكرى السنوية الخامسة لرحيلهم الجماعي من ميانمار.

ويعيش أكثر من مليون من الروهينغا في مخيمات مزرية جنوب بنغلاديش، تضم أكبر تجمع للاجئين في العالم دون وجود احتمال يذكر للعودة إلى ميانمار، حيث يُحرمون في الغالب من الجنسية وغيرها من الحقوق.

وقالت المفوضية: ”بالنسبة إلى ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينغا عديمي الجنسية فإن الأوضاع في بنغلاديش شديدة الازدحام ولا يزالون يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة“، مضيفة أن ”الاحتياجات الأكثر شيوعا التي لا يتم تلبيتها تشمل التغذية السليمة ومواد أماكن الإيواء ومرافق الصرف الصحي وفرص كسب العيش“.

وأردفت أن ”خطة الاستجابة لعام 2022 سعت للحصول على أكثر من 881 مليون دولار لأكثر من 1.4 مليون شخص، بما في ذلك لاجئو الروهينغا وأكثر من نصف مليون من المجتمعات المضيفة الأكثر تضررا. وحتى الآن لم تتلق تمويلا إلا بنسبة 49% فقط مع استلام 426.2 مليون دولار“.

وأفادت المفوضية، بأن ”الدعم المقدم من المجتمع الدولي كان ولا يزال حاسما في تقديم خدمات الحماية والمساعدة المنقذة للحياة للاجئين الروهينغا، لكن التمويل كان أقل بكثير من الاحتياجات“.

من ناحيتهم، قال اللاجئون إنه ”من المهم أن لا ينسى العالم محنة الروهينغا الذين لا يستطيعون العودة إلى ميانمار وليس لهم مستقبل يذكر في بنغلاديش مع عدم تمكنهم من الحصول على عمل“.