إيران: لا اتفاق نوويا قبل إغلاق ملفنا في الوكالة الذرية

قال مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، الثلاثاء، إنه لا اتفاق مع القوى الدولية بشأن الملف النووي قبل إغلاق ملف إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح مرندي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، أنه ”لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل إغلاق ملف إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية“، مبيناً ”كنت أقول منذ شهور إن إخراج الحرس الثوري الإيراني من المنظمات الإرهابية الأجنبية في أمريكا ليس شرطاً مسبقاً“.

وبين مرندي ”لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل الإغلاق الدائم لقضية الاتهامات الكاذبة ضد إيران من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما لن يتم تفكيك برنامج إيران النووي“.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني رداً على ما ذكرته وكالة ”رويترز“، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن ”إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية، بما في ذلك الإصرار على إغلاق بعض التحقيقات في البرنامج النووي من قبل المفتشين الدوليين، مما يجعل إمكانية التوصل إلى اتفاق أقرب“.

وأضاف المسؤول بالخارجية الأمريكية، أن ”إيران تخلت إلى حد كبير عن طلبها لإزالة التصنيف الإرهابي للحرس الثوري الإيراني“.

بدوره، قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب كان اقتراح أمريكا لحكومة حسن روحاني السابقة بقبول المفاوضات الصاروخية والإقليمية“.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال أمس، إن ”الوكالة طلبت من إيران إجابة واضحة وشفافة بشأن الأنشطة النووية غير المعلنة، وآثار اليورانيوم الموجودة في 3 منشآت نووية“.

وهاجمت وكالة أنباء ”نور نيوز“ التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، غروسي، على خلفية تصريحاته الأخيرة، وقالت إن ”مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى جانب إسرائيل، يشكلان العقبة الرئيسية أمام اختتام المفاوضات النووية“.

فيما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، ردًا على غروسي، إنه ”تم تنفيذ جميع أنشطة إيران النووية وفقًا للضمانات“، مشيراً إلى أن ”طهران لا تقبل بأي شكل من الأشكال أن تتخذ مواقف وضغوط الكيان الصهيوني كأجندة لمدير عام الوكالة الدولية“.