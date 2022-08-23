روسيا تعلن إسقاط طائرة أوكرانية فوق خاركيف‎‎

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن قواتها أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز ”سو-27“ فوق منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وفي تقرير يومي، أكدت موسكو أيضا أنها دمرت مدفعي هاوتزر أمريكيين من طراز إم777.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في وقت سابق، إن روسيا تواصل قصفها المستمر على جبهة خاركيف الشمالية الشرقية لتشتيت القوات الأوكرانية ومنعها من شن هجمات مضادة في مناطق أخرى.

وذكرت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية إن مدينة خاركيف الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من الخطوط الأمامية الروسية، تعرضت للقصف بشكل مستمر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ تقع في مرمى معظم المدفعية الروسية.

وقال مسؤول إقليمي أوكراني إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 42 آخرون في هجومين روسيين في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدا في أوكرانيا.