لافروف يتوعد قتلة داريا دوغينا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

توعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، بأن بلاده ”ستتعامل بلا رحمة“ مع المسؤولين عن تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل ابنة المفكر القومي المتشدد المؤيد للكرملين ألكسندر دوغين.

وقال لافروف، في مؤتمر صحافي في موسكو: ”نأمل بأن يتم استكمال التحقيق قريبا. بناء على نتائج هذا التحقيق، لا يمكن أن تكون هناك أي رحمة تجاه أولئك الذين نظموا وأصدروا الأوامر ونفذوا عملية التفجير“.

وقتلت داريا دوغينا، السبت؛ إثر انفجار عبوة زرعت في سيارتها التي كانت تقودها على طريق سريع في ضواحي موسكو.

وقالت موسكو إن الاستخبارات الأوكرانية هي من دبر عملية الاغتيال، لكن كييف تنفي تلك الاتهامات.

وذاع صيت ألكسندر دوغين (60 عاما) والد داريا، في روسيا في التسعينيات في خضم الفوضى الفكرية التي خلفها انهيار النظام الشيوعي.

وتمايز دوغين، باعتناقه عقيدة ”الأوراسية الجديدة“ المناهضة لليبرالية، ومفادها بأن موسكو مدعوة لتحرير العالم من انحرافات الغرب من خلال إقامة إمبراطورية تمتد من أوروبا إلى آسيا.

ويرجح أن يكون ألكسندر دوغين -وهو من كبار مؤيدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويرجح أن علاقة وطيدة تربطه بالرئيس فلاديمير بوتين- هو من كان مستهدفا بالانفجار الذي أودى بحياة ابنته البالغة 29 عاما.