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أخبار

انفصاليون: قتلى بقصف أوكراني لمقر الإدارة المحلية في دونيتسك
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2022 12:09 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2022 13:10 GMT

انفصاليون: قتلى بقصف أوكراني لمقر الإدارة المحلية في دونيتسك

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤولين عينتهم روسيا في منطقة دونيتسك، التي يسيطر عليها الانفصاليون، أن القوات الأوكرانية قصفت مبنى يضم مقر الإدارة المحلية في

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المصدر: رويترز

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤولين عينتهم روسيا في منطقة دونيتسك، التي يسيطر عليها الانفصاليون، أن القوات الأوكرانية قصفت مبنى يضم مقر الإدارة المحلية في المنطقة.

وقال رئيس بلدية دونيتسك المعين من روسيا عبر قناته على تليغرام، إن ثلاثة أشخاص قتلوا، اليوم الثلاثاء، في سلسلة ضربات على دونيتسك.

وذكرت وكالات أنباء حكومية روسية نقلا عن مسؤول انفصالي، أن واحدة على الأقل من القذائف المستخدمة في الهجوم أطلقت من نظام هيمارس المدفعي أمريكي الصنع.

وحذر مسؤولون غربيون من تصعيد محتمل للقتال بأوكرانيا، هذا الأسبوع، بينما يوافق غدا الأربعاء ذكرى مرور ستة أشهر على الغزو الروسي.

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