ماليزيا.. إيداع نجيب رزاق السجن بعد تثبيت حكم بحبسه 12 عاما

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أودع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق السجن ،اليوم الثلاثاء، بعدما ثبَّتت أعلى محكمة في البلاد، الحكم الصادر بسجنه 12 عامًا، لإدانته بالفساد على خلفية ”فضيحة صندوق 1 إم دي بي“ المالية، وفق ما أعلنت عائلته.

وقالت زوجة نجله شارميلا شاهين، لوكالة ”فرانس برس“: ”أبلغنا بأنه نقل إلى سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور“.

وكانت رئيسة المحكمة ميمون توان مات، اعتبرت أن استئناف الحكم الصادر بحق رزاق، ”بلا أساس“.. وقالت ”نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكدان“.

وأضافت ”بناء على ما تقدم، نرى بالإجماع أن الأدلة التي عرضت خلال المحاكمة تشير بشكل لا يمكن دحضه إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع“.

وأضافت ”سيكون استهزاء بالعدالة من الدرجة الأولى لو وجدت أي محكمة منطقية، أمام مثل هذه الأدلة الجلية جدًّا، أن مقدّم الطعن غير مذنب في التهم السبع الموجهة إليه“.

وصدر قرار المحكمة العليا الماليزية بعدما رفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن رزاق، في اللحظة الأخيرة، عزل رئيسة المحكمة عن النظر في القضية بحجة انحيازها.

ومُنِي رزاق (69 عامًا) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي ”1 إم دي بي“.

واتهم رزاق، والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

وبعد محاكمة مطولة، أدين رزاق، باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات ”1إم دي بي“ إلى حسابه المصرفي.

ورفضت محكمة استئناف في كانون الأول/ ديسمبر، طعنه الأول في الحكم؛ ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفدرالية.