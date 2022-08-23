القبض على قاضي هجرة أمريكي متلبسا بـ"تهريب مهاجرين"

ألقت الشرطة الأمريكية القبض قاضي هجرة، معيّن اتحاديًا، متلبسًا بتهريب مهاجرين ووجهت له إضافة إلى هذه التهمة، تهمة مقاومة الاعتقال.

ووفقا لشرطي مقاطعة جالفستون جيمي فولن، تم القبض على تيموثي دانيال جافيت ووجهت إليه تهمة ”تهريب إنسان ومقاومة الاعتقال“ في مقاطعة كيني بولاية تكساس.

ونشر الشرطي فولين على صفحته بفيسبوك، صور القاضي يافيت والرجال الأربعة الذين اتهمه بتهريبهم عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.



وكتب أن القاضي ”رفض الامتثال“ عندما أُمر بإغلاق سيارته والخروج منها.

وقال الشرطي وزميله إنهما شاهدا ثلاثة رجال غير مقيدين في المقعد الخلفي ورجلا رابعا في المقعد الأمامي. وذكر الشرطي أنه عندما حاول فتح باب السيارة، ”ضرب الرجل يده بعيدًا عن مقبض الباب“. وقاوم الاعتقال مؤكدا أنه قاضٍ.

وفي وقت لاحق زعم القاضي جافيت أنه لم يكن يقوم بتهريب الأشخاص بل إنه تطوع لنقلهم من على الطريق بعد مغادرته لكازينو محلي في المنطقة.

وسجن القاضي لمدة 6 أيام، قبل أن يتم إطلاق سراحه على ذمة القضية بعد دفع كفالة قدرها 40 ألف دولار.