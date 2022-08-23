صحف عالمية: المقربون من بوتين ليسوا بأمان.. وأزمة تايوان قد تنتهي بتصعيد نووي

لا يزال حادث اغتيال صحفية روسية مؤيدة للكرملين يتصدر تغطية أبرز الصحف العالمية، وسط حديث عن ”شعور بعدم الأمان“ من قبل دائرة المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتناولت الصحف تقارير أخرى تتحدث عن تصعيد نووي محتمل في حال حدوث حرب على تايوان بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الشأن الإيراني، تساءلت الصحف حول ما إذا كانت طهران ستستغل الاتفاق النووي الجديد في تطوير صناعاتها الدفاعية.

شكوك حول التحقيق الروسي

شككت صحيفة ”الغارديان“، بنتائج التحقيقات التي توصلت إليها السلطات الروسية أمس الإثنين، بشأن حيثيات مقتل الصحفية والقومية الروسية داريا دوغينا، التي لقيت حتفها السبت الماضي في تفجير استهدف سيارتها بضواحي موسكو.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف. سي. بي) اتهم ”الأجهزة الخاصة الأوكرانية“ رسميا بالوقوف وراء الهجوم ونشر مقطع فيديو يظهر فيه مواطنة أوكرانية مشتبه فيها بجريمة قتل دوغينا منذ لحظة دخولها وحتى مغادرتها للبلاد.

وذكرت ”الغارديان“ أن ”السرعة التي توصل بها الجهاز الروسي إلى أدلة الفيديو، بالإضافة إلى العديد من الجوانب المحيرة إلى حد ما، تثير التكهنات“.

وقالت الصحيفة إنه ”بالنسبة للجهاز الروسي الذي فشل في حل العديد من جرائم القتل رفيعة المستوى في روسيا، بما في ذلك محاولات اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين نفسه، فإن سرعة عمل الجهاز في هذه القضية مريبة“.

واعتبرت الصحيفة أن ”رواية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي للحادث، بتمكن امرأة من تنفيذ عملية قتل رفيعة المستوى بالقرب من العاصمة ثم الفرار دون أن يتم القبض عليها، تعكس فشلا مروعا للوكالة الأمنية القوية في روسيا“.

وأضافت ”إذا كانت الرواية زائفة، فإنه من الغريب اختراع حكاية تدين الذات“.

مخاوف داخلية

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أنه ”بغض النظر عن التحقيق الروسي، إلا أن مقتل دوغينا (29 عاما) أثار ”الرعب“ في نفوس المذيعين والصحفيين وغيرهم من المعلقين في التلفزيون الروسي الذين يقدمون دعاية تبرر غزو بلادهم لأوكرانيا باعتباره حربا ضد القوة العالمية الغربية و“النازيين“ في كييف.

وقالت الصحيفة في تحليل لها إن حادث الاغتيال ”أدى على الفور إلى زيادة الإحساس بالضعف بين دعاة الحرب النخبة والأكثر بروزا في روسيا، والذين يدركون الآن أنهم قد يكونون أهدافا، وأن الحكومة يحتمل أن تكون غير قادرة على حمايتهم“.

وأضافت أن الحادث ”أثار أيضا احتمال حدوث تصعيد خطير في الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يتعرض بوتين لضغوط متزايدة لضرب أوكرانيا بشدة، بما في ذلك من الفيلسوف ألكسندر دوغين، والد داريا الحزين على فراق ابنته، والمقرب للزعيم الروسي“.

وقالت الصحيفة في تحليلها ”أصبحت الحرب، التي لا تزال تبدو بعيدة عن أذهان العديد من الروس العاديين، فجأة قريبة للغاية من أوطانهم، وهي نقطة ستعززها مراسم تشييع جثمان دوغينا في وسط موسكو يوم الثلاثاء“.

وتحت عنوان ”المقربون ليسوا آمنين“، قالت الصحيفة إن ”أعداء بوتين ومنتقديه كانوا هم من يخشون التعرض لإطلاق النار أو التسمم، لكن أصبح الآن الحلفاء العامون الأبرز للزعيم الروسي غير آمنين، وباتوا يعتمدون على حراس شخصيين خاصين، واتباع إجراءات وقائية أخرى ضد التهديدات غير المرئية وغير المتوقعة“.

ووفقا للصحيفة، يحذر المحللون المؤيدون للكرملين من أن هذا الصراع قد يستغرق سنوات من الحرب، وهو ما قد يعني عقوبات غربية مطولة وركودًا اقتصاديًا طويل الأمد.

تايوان والتصعيد النووي

وفي بؤرة صراع أخرى، نشرت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ مقالا يحذر من عواقب الحرب على تايوان بين الصين والولايات المتحدة، داعيا الأخيرة إلى ”التفكير مليًّا في مخاطر الحرب التي قد تتحول في نهاية المطاف إلى صراع نووي خطير“.

وجاء في المقال ”عندما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مايو، أن بلاده ستدافع عن الجزيرة في حال وقوع هجوم صيني، لم يسأل أحد ما إذا كان ذلك يعني أنه على استعداد للمخاطرة بتصعيد نووي مع بكين“.

وأضاف ”إذا كان رأي النخبة في السياسة الخارجية في واشنطن صائبا بشأن وقوع حرب محتملة بين القوتين العظميين، فإن تقييم مثل هذه المخاطر يجب أن يكون في طليعة كل مناقشة“.

وأشار المقال إلى أنه ”منذ أول استخدام للأسلحة النووية منذ ما يقرب من ثمانية عقود، لم تخض أي قوة مسلحة نوويًّا في صراع كبير“.

وقال إن ”مصداقية المظلة النووية الأمريكية أصبحت موضع تساؤل من قبل الحلفاء غير النوويين، وهي أيضًا سبب توخي الناتو الحذر الشديد في الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وتابع المقال ”لم يعد بإمكان صانعي السياسة والرأي العام في الولايات المتحدة تجاهل حقيقة بزوغ فجر عصر نووي جديد، إذ كشفت خطط الردع التي اتبعها بوتين في الأيام الأولى من حرب أوكرانيا أن المعتدين المستبدين بالسلاح النووي قد لا يتم تقييدهم“.

وأردف بالقول ”نظرًا لأن بكين تعتبر تايوان أرضًا تابعة لها وذات سيادة، فليس هناك ما يضمن أن الصراع سيظل تقليديًّا دون التصعيد النووي، إذ كانت وتظل السيطرة على الجزيرة هي الشغل الشاغل للسياسة الخارجية والإستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني منذ أن تولى ماو تسي تونغ السلطة في عام 1949“.

ورأى المقال أنه ”بمجرد أن يضرب صاروخ أمريكي واحد الأراضي الصينية، ستصبح مسألة التصعيد حتمية“، موضحًا أن ”الخطوة الأمريكية سيتبعها بلا شك ضربات انتقامية صاروخية من قبل جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) ضد الأراضي الأمريكية“.

وتحت عنوان ”الدوامة التصعيدية“، أشار المقال إلى أنه ”من المحتمل ألا ينتظر الصينيون لمعرفة ما إذا كانت الصواريخ الأمريكية القادمة تقليدية بالفعل، لكنهم في المقابل، سيضربون صوامع الصواريخ النووية الأرضية في الولايات المتحدة لمنع هجوم كامل“.

واختتم المقال بالقول إن ”تداعيات حرب تايوان هائلة، لكن لا ينبغي لأي زعيم أمريكي أن يلتزم بمنتهى السعادة بالدفاع عن الجزيرة دون أن يفهم أن الصراع مع الصين يمكن أن يكون مثل أي صراع آخر خاضه التاريخ. يجب أن نفكر في ما لا يمكن تصوره أو قد ينتهي بنا الأمر بدفع ثمن مأساوي“.

مستقبل“الدرونز“ الإيرانية

من ناحية أخرى، تساءلت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية عن ما إذا كان الاتفاق النووي مع إيران سيزيد من تهديد تصدير الطائرات دون طيار الإيرانية.

وقالت الصحيفة إنه ”إذا تمكنت طهران من تخفيف العقوبات ضدها عن طريق الاتفاق النووي، فيمكن أن تستفيد بشكل جدي من صناعة الصواريخ والطائرات دون طيار وزيادة تصديرها“.

ونقلت الصحيفة عن قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال أمير علي حاج زاده، قوله إن بلاده باتت مصدرا كبيرا للطائرات دون طيار، دون ذكر بالضبط عدد الطائرات التي يتم تصديرها أو إلى أين يمكن أن تتجه.

واعتبرت الصحيفة أن هذه التصريحات مهمة ”لأن إيران أصبحت قوة إقليمية عسكرية وأصبحت طائراتها دون الطيار تشكل تهديدا للمنطقة، حيث استخدمت طهران مرارا هذا السلاح لاستهداف إسرائيل والعراق ودول أخرى في المنطقة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران ”لم تكتف بإرسال الطائرات إلى وكلائها في المنطقة فحسب، بل قامت بتصديرها إلى دول في الخارج، مثل: فنزويلا، وطاجيكستان، وربما ستصل إلى روسيا في الأيام المقبلة“.

وأوضحت أن تصريحات المسؤول العسكري الإيراني تؤكد زيادة قدرة النظام في الصناعات الدفاعية.

وقالت الصحيفة في تحليل لها ”تريد إيران أن تصبح المورد الأول للمعدات العسكرية لهذه الجهات، حيث كانت طهران تنقل الأسلحة بطريقة مجزأة؛ ما يعني مساعدة وكلائها في صنع طائرات دون طيار، ولكن ليس في الحقيقة تصديرها بالطريقة العادية“.

وأضافت ”تريد إيران الآن إثبات قدرتها على إنشاء مجمع صناعي عسكري حقيقي، إذ تسعى إلى العودة إلى الصفقة النووية مع الدول الغربية لتحرير الأموال من أجل صناعتها الدفاعية، ثم يمكنها الاستثمار في المزيد من الصواريخ والطائرات دون طيار“.

وأردفت ”قد يعني هذا الاستثمار أن طهران ستتوسع إلى ما هو أبعد من نقل الطائرات دون طيار إلى وكلائها، بل والبدء في تصديرها بكميات أكبر إلى مختلف البلدان، وقد يشمل ذلك الصادرات إلى آسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا الجنوبية“.

وحذرت ”جيروزاليم بوست“ في ختام تحليلها من أنه إذا تمكنت طهران من تخفيف العقوبات عن طريق الاتفاق النووي – وإذا لم يتم معاقبة الحرس الثوري – فإن النظام الإيراني سيعتقد أن بإمكانه الاستفادة بشكل خطير من صناعة الصواريخ والطائرات دون طيار وتصديرها“.