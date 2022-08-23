مقتل جنرال بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، إن ضابطا برتبة جنرال في قوات الحرس الثوري لقي مصرعه في سوريا.

وذكر موقع صحيفة ”همشهري“ الإيرانية الحكومية أن ”الضابط برتبة جنرال في قوات الحرس الثوري الإيراني لقي مصرعه، الاثنين، في سوريا خلال تقديم الاستشارات العسكرية للقوات السورية“.

وأفاد بأن الضابط المعني هو ”الجنرال أبو الفضل علي جاني أحد ضباط جامعة أمير المؤمنين للعلوم والتكنولوجيا التابعة للقوات البرية للحرس الثوري في أصفهان (وسط إيران)“.

ووفق تقرير الموقع، فإن ”الجنرال علي جاني من سكان مدينة درشه التابعة لمحافظة أصفهان، وأحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا“.

ولم يوضح إعلام الحرس الثوري كيفية مقتل هذا الضابط في سوريا.

وفي 8 آذار/ مارس الماضي، أعلنت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من القوات الإيرانية في قصف للمقاتلات الإسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق.

وقالت الوكالة عبر موقعها الرسمي إنه ”خلال هجوم مقاتلات النظام الصهيوني (إسرائيل) على أطراف دمشق في سوريا، لقي اثنان من القوات الإيرانية مصرعهما“، مشيرة إلى أن القتيلين هما مرتضى سعيد نجاد، وإحسان كربلائي بور.

ودأب سلاح الجو الإسرائيلي على قصف مواقع عسكرية وعناصر مقاتلة إيرانية وأخرى موالية لها على الأراضي السورية عدة مرات.

وفي نيسان/ أبريل عام 2018، شنت إسرائيل غارات على قاعدة T4 الجوية في حمص، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد القوات الإيرانية، بما في ذلك عمار موسوي ومهدي لطفي نياسار وأكبر زافار جنتي، من قوات الحرس الثوري.

ومنذ فترة طويلة لم تكشف السلطات الإيرانية أو وسائل الإعلام التابعة لها عن أرقام القتلى في صفوف القوات الإيرانية الموجودة في سوريا.

وطالما توعدت طهران بالرد على إسرائيل بعد مهاجمتها قوات إيرانية موجودة على الأراضي السورية.

وتزعم إيران عدم تواجدها عسكريا في سوريا، وأن وجودها يقتصر على مستشارين عسكريين لدعم القوات السورية.