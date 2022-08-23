سكان قرب محطة زابوريجيا: الأمر أشبه بالجلوس على برميل بارود

قال سكان بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، الواقعة في جنوب أوكرانيا، يوم الإثنين، إنهم قلقون من العواقب الوخيمة المحتملة إذا ما أصابتها القذائف.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف منشأة زابوريجيا، التي تقع بالقرب من بلدة إنيرهودار التي تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو حاليا.

وقال ألكسندر ليفيرينكو أحد سكان إنيرهودار ”بالطبع نحن قلقون… الأمر أشبه بالجلوس على برميل بارود“.

وذكر ألكسندر فولجا رئيس الإدارة المدنية والعسكرية بالمدينة أن بعض القذائف تسقط بالقرب من المفاعلات الستة بالمحطة.

وقال ”في حالة إصابة مفاعل، فلن تكون كارثة محلية، بل كارثة عالمية“.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة حذرت السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، في اجتماع الأسبوع الماضي، من تصعيد روسيا لحربها في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن بلاده طلبت من روسيا وقف عملياتها العسكرية داخل أو بالقرب من محطة ”زابوريجيا“ النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأشار في بيان أرسله إلى وكالة ”رويترز“ بالبريد الإلكتروني إلى أن أنتونوف حضر إلى الوزارة في الـ18 من شهر أغسطس/آب الجاري.

وبين أن الولايات المتحدة دعت روسيا خلال الاجتماع إلى ”وقف جميع العمليات العسكرية داخل أو بالقرب من المنشآت النووية الأوكرانية، وأن تعيد إلى أوكرانيا السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية“.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات حول قصف محطة ”زابوريجيا“ النووية، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي سيطرت عليها روسيا في شهر آذار/مارس الماضي.

وما زالت محطة ”زابوريجيا“ تدار بواسطة فنيين أوكرانيين، ومن بين ستة مفاعلات في المحطة، ما زال اثنان فقط قيد التشغيل.