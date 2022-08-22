أمريكا: سنرد على تعليقات إيران بشأن الاتفاق النووي بأسرع ما يمكن

رفضت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، الاتهامات الإيرانية لها بالمماطلة في المحادثات غير المباشرة الهادفة إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنها ”تعمل بأسرع ما يمكن لإعداد رد مناسب على تعليقات طهران على مسودة نص قدمها الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي يومي أن ”واشنطن تفاءلت بتخلي إيران عن بعض مطالبها مثل إلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لكنها أضافت أنه لا تزال هناك قضايا عالقة يتعين تسويتها“.

وأشار إلى أن ”الاتفاق النووي الآن أقرب منه قبل أسبوعين“.

وكانت إيران قدمت، الأسبوع الماضي، ردا رسميا على اقتراح نهائي من الاتحاد الأوروبي، الذي كان يتوسط بين واشنطن وطهران.