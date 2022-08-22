أمريكا: طلبنا من روسيا إعادة "زابوريجيا" النووية لأوكرانيا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة حذرت السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، في اجتماع الأسبوع الماضي، من تصعيد روسيا لحربها في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن بلاده طلبت من روسيا وقف عملياتها العسكرية داخل أو بالقرب من محطة ”زابوريجيا“ النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأشار في بيان أرسله إلى وكالة ”رويترز“ بالبريد الإلكتروني إلى أن أنتونوف حضر إلى الوزارة في الـ18 من شهر أغسطس/آب الجاري.

وبين أن الولايات المتحدة دعت روسيا خلال الاجتماع إلى ”وقف جميع العمليات العسكرية داخل أو بالقرب من المنشآت النووية الأوكرانية، وأن تعيد إلى أوكرانيا السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية“.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات حول قصف محطة ”زابوريجيا“ النووية، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي سيطرت عليها روسيا في شهر آذار/مارس الماضي.

وما زالت محطة ”زابوريجيا“ تدار بواسطة فنيين أوكرانيين، ومن بين ستة مفاعلات في المحطة، ما زال اثنان فقط قيد التشغيل.

ويوم أمس الأحد، قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا إن بوريس جونسون وزعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا شددوا، في اتصال هاتفي، على أهمية ضمان سلامة المواقع النووية في أوكرانيا.

وقال متحدث في مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت: ”في اتصال هاتفي مشترك، أكد رئيس الوزراء والرئيس جو بايدن والرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف‬‬ شولتس التزامهم الصارم بدعم أوكرانيا في مواجهة غزو روسيا لها“.

وأضاف المتحدث في بيان أنهم ”شددوا على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية الأوكرانية، ورحبوا بالمناقشات الأخيرة حول تمكين بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى منشأة زابوريجيا“ النووية.