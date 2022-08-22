تعليق مهام 3 شرطيين أمريكيين إثر فيديو عنيف

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الأمريكية أنه تم تعليق مهام ثلاثة عناصر شرطة أمريكيين بعد نشر مقاطع على الإنترنت تظهرهم وهم يضربون بعنف رجلاً أثناء اعتقاله في جنوب أركنسو (جنوب).

وفي الفيديو الذي أثار غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ثبت عناصر الشرطة رجلا أبيض على الأرض ولكموه بقوة على رأسه وركلوه على ركبتيه وضربوا وجهه بالأرض.

ويقول شخص لا يظهر في اللقطات ”إنه أمر خطير“.

وعندما حاول مارة التحدث الى عناصر الشرطة أمرهم أحدهم بالابتعاد.

وتتصدر مقاطع فيديو تُظهر عنف الشرطة غالبًا ضد أميركيين من أصول أفريقية، عناوين الصحف في الولايات المتحدة حيث لا تزال حادثة مقتل جورج فلويد تحت ركبة شرطي في أيار/مايو 2020، راسخة في الأذهان.

وقال غاري باكستر، رئيس بلدية مدينة مولبيري التي صور فيها الفيديو في بيان مساء الأحد، إنه ”على غرار كثيرين منكم شعرت بصدمة واشمئزاز لما رأيته“ معلنا في بيان أن أحد العناصر وضع في ”إجازة إدارية“ بانتظار نتائج التحقيق.

وتم أيضا تعليق مهام الشرطيين الآخرين اللذين يعملان في مقاطعة كروفورد ووعد المسؤول فيها بأنه سيتخذ ”الإجراءات المناسبة“.

ووقعت عملية الاعتقال العنيفة الاحد قرابة الساعة 10,40 (15,40 ت غ) أمام متجر للمواد الغذائية وفقا لشرطة ولاية اركنسو التي فتحت تحقيقا حول ”استخدام القوة“ من قبل الشرطة.

ونُقل الموقوف ويدعى راندال ورسستر (27 عامًا) إلى المستشفى قبل سجنه بحسب المصدر نفسه.

ووجهت إليه عدة تهم منها رفض الانصياع لأوامر ومقاومة الاعتقال والاعتداء.

وقال جيمي دامانتي قائد شرطة مقاطعة كروفورد لقناة محلية إن المشتبه به متهم بتهديد عامل في محطة وقود اتصل بالشرطة.

وأضاف أن ورسستر كان متعاونا في البداية قبل أن يصبح عنيفا ويحاول مهاجمة عناصر الشرطة.

وقال الحاكم الجمهوري للولاية آسا هاتشينسون على تويتر إنه تحدث مع قائد شرطة الولاية وإنه سيتم ”التحقيق في الوقائع وفقًا لأدلة الفيديو وبناء لطلب المدعي العام“.