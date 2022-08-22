بعد "الفيديو الراقص".. نتيجة فحص المخدرات لرئيسة وزراء فنلندا سلبية

قال مكتب رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، يوم الإثنين، إن نتائج اختبار المخدرات، الذي أجرته جاءت سلبية، وذلك في أعقاب نشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي، ظهرت فيه وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها.

وبدأت مقاطع الفيديو، التي تظهر فيها مارين، البالغة من العمر 36 عامًا، في حفل مع عدد من المشاهير الفنلنديين تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، وسرعان ما نشرتها العديد من وسائل الإعلام في فنلندا وخارجها.

والخميس الماضي، قالت مارين إنها مستاءة من نشر مقاطع فيديو لها على الإنترنت وهي ترقص في حفلات خاصة، حيث كان من المفترض أن يشاهدها الأصدقاء فقط.

وبعدها بيوم وافقت مارين، التي أصبحت أصغر زعيمة حكومة في العالم في شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2019، على إجراء اختبار المخدرات قائلة إنها ”لم تتعاط المخدرات مطلقا ولم تر أي شخص يفعل ذلك في الحفل، الذي حضرته“.

وذكرت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن ”قدرتها على أداء واجباتها الرسمية لم تتأثر ليلة السبت المشار إليها، وإنها كانت ستغادر الحفل إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك“.

وعبّر بعض الفنلنديين عن دعمهم لمارين وأثار آخرون شكوكا حول قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة.