احتجاجات غاضبة لآلاف المزارعين الهنديين ضد حكومة مودي

اقتحم محتجون الحواجز في العاصمة الهندية نيودلهي، يوم الإثنين، ورددوا هتافات مناهضة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد أن تجمع آلاف المزارعين للاعتراض على ما يقولون إنه عدم وفاء الحكومة بوعودها.

وبعد أكثر من 8 أشهر على إلغاء المزارعين لاحتجاج، استمر عاما، على إثر قبول الحكومة لعدد من مطالبهم، تجمع أكثر من 5 آلاف مزارع وسط العاصمة؛ للاحتجاج على مودي وحكومته.

وذكر بيان صادر عن رابطة المزارعين، التي تنظم احتجاج اليوم الإثنين، أن المزارعين يطالبون بضمانات من الحكومة بتحديد سعر أدنى دعم لكل المنتجات الزراعية وإسقاط كل ديونهم، بين عدد آخر من المطالب.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال مودي إنه سيعدل عن ثلاثة قوانين زراعية كانت تهدف لرفع القواعد التنظيمية عن أسواق المنتجات الزراعية؛ بعد أن قال المزارعون إنها ستسمح للشركات الكبرى باستغلالهم.

كما وافقت الحكومة الاتحادية على تشكيل لجنة تضم مزارعين ومسؤولين حكوميين للتوصل إلى سُبُل لضمان حد أدنى داعم للأسعار لكل المنتجات الزراعية.

وفي الشهر الماضي شكلت الحكومة الاتحادية اللجنة ودعت ممثلين عن اتحادات المزارعين للانضمام.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية على مداخل العاصمة، وزادت من عدد أفراد الشركة في وحول منطقة الاحتجاج.