ماكرون يشترط إطلاق سراح بازوم للتفاوض مع حكام النيجر الجدد

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، في معلومات أوردتها الأربعاء، جدّد إيمانويل ماكرون تأكيده "دعم فرنسا الكامل" للرئيس المخلوع بازوم. وأكد أن إطلاق سراح بازوم يشكّل شرطًا مسبقًا لأي مفاوضات مع "الانقلابيين".

وأصرّ إيمانويل ماكرون على رفضه استقالة بازوم، مجددًا التزامه باستعادة النظام الدستوري في النيجر. ولا يزال التهديد بالتدخل العسكري الذي تشنّه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في نيامي لإعادة تثبيت بازوم قائمًا، ولكنّ الوضع الراهن استمرّ لعدة أشهر.

وخلال الاجتماع مع الحسن واتارا، أكد إيمانويل ماكرون مجددًا دعم فرنسا لـ"إيكواس"، مشددًا على أهمية العمل المنسّق للمنظمة شبه الإقليمية في حل الأزمة النيجيرية.

زيادة على ذلك، أعرب الرئيس الفرنسي عن مخاوفه بشأن "تدهور" الوضع الأمني في دول الساحل الأخرى.

وسلّط الضوء على "تزايد عدد الهجمات الإرهابية" في المنطقة، مشددًا على ضرورة الردّ الجماعي والفعّال لمواجهة هذا التهديد المتزايد.

وحسب الصحيفة الفرنسية، يؤكد هذا الاجتماع الدبلوماسي التزام فرنسا المستمر بتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، ويسلّط الضوء على التعقيدات والتحديات التي تواجهها العلاقات الدولية في هذا السياق الجيوسياسي الدقيق.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية