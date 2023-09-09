بوتين: الصراع في أوكرانيا أثاره المنتقدون للحد من تطور روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "الصراع في أوكرانيا أثاره المنتقدون، من أجل الحد من تطور روسيا".

وأوضح بوتين في اجتماع مع العلماء الشباب من المركز النووي الفيدرالي الروسي: "أود أن أشير إلى أنه عندما تحدثنا في عام 2014، فإن منتقدينا فقط هم من اتخذوا الخطوات الأولى في محاولات الحد من سيادتنا التكنولوجية وإعاقة تنميتنا"، وفقا لسبوتنيك.

ووفقا له، "لقد تأكدت توقعاتنا"، "كل شيء حدث كما قالوا".

وأضاف الرئيس الروسي: "أثاروا أيضا هذا الصراع في أوكرانيا واستغلوه. أعتقد أن كل هذا تم بشكل عام عن قصد من أجل خلق ظروف إضافية للحد من نمونا الاقتصادي وتقييد تنمية روسيا".