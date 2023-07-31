الولايات المتحدة تترأس مجلس الأمن لشهر أغسطس
تتولى الولايات المتحدة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر آب/أغسطس خلفا للمملكة المتحدة.
ومن المقرر أن تعقد ممثل الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، مؤتمرًا صحفيًا مساء يوم الثلاثاء، تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس، بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم نفسه.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" هي: روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة ، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي سويسرا، وموزمبيق، ومالطا، واليابان، والإكوادور، والغابون، والبرازيل، غانا، وألبانيا والإمارات.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.