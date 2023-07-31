الولايات المتحدة تترأس مجلس الأمن لشهر أغسطس

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" هي: روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة ، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي سويسرا، وموزمبيق، ومالطا، واليابان، والإكوادور، والغابون، والبرازيل، غانا، وألبانيا والإمارات.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.