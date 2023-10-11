أمريكا تجري محادثات مع شركات طيران لاستئناف رحلاتها إلى إسرائيل

قال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج إن بلاده ما زالت تجري محادثات مع شركات طيران أمريكية بخصوص رحلاتها الجوية إلى إسرائيل.

وعلقت شركة أمريكان إيرلاينز، أمس الثلاثاء، كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الرابع من ديسمبر كانون الأول، ولا توجد شركات طيران أمريكية تسير رحلات إلى إسرائيل حاليا.

وأضاف بوتيجيج للصحفيين، على هامش فعالية: "نشجع شركات الطيران في كل من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين على إيجاد طرق آمنة للمساعدة في دعم ذلك التنقل" بين الولايات المتحدة وإسرائيل.