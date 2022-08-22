كينيا.. زعيم المعارضة رايلا أودينغا يطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية

قال الفريق القانوني لزعيم المعارضة الكينية المخضرم رايلا أودينغا، إنه قدم طعنا أمام المحكمة العليا اليوم الإثنين، في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت هذا الشهر، وذلك في أحدث تطور في الصدام السياسي بالدولة صاحبة أقوى اقتصاد في شرق أفريقيا.

وكان رئيس مفوضية الانتخابات قد أعلن الأسبوع الماضي، فوز نائب الرئيس وليام روتو بالانتخابات بهامش ضئيل، لكن أربعة من سبعة أعضاء بمفوضية الانتخابات اعترضوا قائلين، إن فرز النتائج لم يكن شفافا.

وهذه خامس مرة لا يوفق فيها أودينغا في انتخابات الرئاسة، وألقى مسؤولية العديد من خسائره السابقة على عمليات تزوير. وأثارت تلك الخلافات أعمال عنف أودت بحياة أكثر من 100 شخص العام 2017 وقبلها أكثر من 1200 قتيل العام 2007.

وفي العام 2017 ألغت المحكمة العليا نتيجة الانتخابات، وأمرت بإعادتها لكن أودينغا قاطع جولة الإعادة قائلا، إنه لا يثق في مفوضية الانتخابات.

وأودينغا مدعوم هذه المرة من المؤسسة السياسية، فهو يحظى بتأييد الرئيس أوهورو كينياتا بعد اختلافه مع نائبه روتو في أعقاب الانتخابات السابقة.