باكستان.. أنصار عمران خان يتجمعون أمام منزله لمنع اعتقاله

قال مسؤولون في حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن المئات من أنصاره تجمعوا اليوم الاثنين أمام منزله الواقع على قمة تل في العاصمة إسلام آباد، متعهدين بمنع اعتقاله بتهم مكافحة الإرهاب.

يأتي هذا في أعقاب دعوى رفعتها الشرطة على خان يوم السبت، لتهديده مسؤولين حكوميين في خطاب عام بشأن مزاعم تعذيب الشرطة لأحد مساعديه الذي يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد في الجيش صاحب النفوذ الكبير في البلاد.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تولت السلطة بعد الإطاحة بخان في اقتراع على الثقة في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال علي أمين غاندابور، الوزير السابق في حكومته، على تويتر، ”لو تم القبض على عمران خان.. سنستولي على إسلام آباد بسلطة الشعب“، بينما حث بعض قادة الحزب أنصار خان على الاستعداد لحشد جماهيري.

وقال مراد سعيد، وهو وزير سابق آخر، لقنوات تلفزيونية محلية إن ”الشرطة أصدرت أوامر بالقبض على خان“.