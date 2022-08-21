ثلثا الألمان مستاؤون من أداء المستشار أولاف شولتس

أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الأحد، أن نحو ثلثي الألمان مستاؤون من أداء المستشار أولاف شولتس وائتلافه المنقسم على نفسه.

يأتي ذلك في ظل ما يواجه من أزمات متتالية منذ توليه منصبه في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وبين الاستطلاع، الذي أجراه معهد ”إنسا“ لصالح صحيفة ”بيلد أم زونتاغ“ الأسبوعية، أن 25% فقط من الألمان يعتقدون بأن شولتس يؤدي مهام منصبه بكفاءة انخفاضا من 46% في شهر آذار/مارس الماضي.

وفي المقابل يعتقد 62% من الألمان بأن شولتس لا يقوم بمهامه بكفاءة وهي نسبة قياسية قفزت من 39% فقط في شهر آذار/مارس الماضي، وعمل شولتس نائبا للمستشارة المخضرمة السابقة أنجيلا ميركل.

ومنذُ أن تولى المنصب، يواجه شولتس أزمات متعددة في ظل حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة والتضخم الحاد، الارتفاع ومؤخرا الجفاف، وهي مشكلات تدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى شفا الركود، واتهمه منتقدون بأنه لا يظهر القيادة الكافية.

وأظهر الاستطلاع أن 65% تقريبًا من الألمان مستاؤون من أداء الائتلاف الحاكم ككل مقارنة مع 43% في شهر آذار/مارس الماضي.