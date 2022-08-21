الغرب يشدد على أهمية سلامة المنشآت النووية الأوكرانية

قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا، إن بوريس جونسون وزعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا شددوا اليوم الأحد، في اتصال هاتفي على أهمية ضمان سلامة المواقع النووية في أوكرانيا.

وقال متحدث في مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت: ”في اتصال هاتفي مشترك، أكد رئيس الوزراء والرئيس (جو) بايدن والرئيس (إيمانويل) ماكرون والمستشار (أولاف‭‭(‬‬ شولتس التزامهم الصارم بدعم أوكرانيا في مواجهة غزو روسيا لها“.

وأضاف المتحدث في بيان أنهم ”شددوا على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية (الأوكرانية) ورحبوا بالمناقشات الأخيرة حول تمكين بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (من الوصول) إلى منشأة زابوريجيا“ النووية.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات حول قصف محطة ”زابوريجيا“ النووية، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي سيطرت عليها روسيا في شهر آذار/مارس الماضي.

لكنها ما زالت تدار بواسطة فنيين أوكرانيين، ومن بين ستة مفاعلات في المحطة، ما زال اثنان فقط قيد التشغيل.