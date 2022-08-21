رئيس "الشاباك" في مصر لاحتواء أزمة سببها تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد عن زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت هيئة البث ”كان“ إن هذه الزيارة تهدف إلى احتواء أزمة مع القاهرة بسبب نشاطات الجيش الإسرائيلي رغم الوساطة المصرية للتهدئة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة“.

وأضافت الهيئة أنه ”من المنتظر أن يلتقي رونين بار، وزير المخابرات المصرية عباس كامل“.

وأشارت إلى أن ”كامل ألغى زيارته إلى إسرائيل احتجاجا على عدم التفاهم المتبادل الذي حدث خلال محادثات وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي في نهاية عملية الفجر، التي توسطت فيها مصر“.

وتابعت: ”فهم المصريون خلال المحادثات أن إسرائيل ستقلص نشاطها العسكري في المنطقة في الأيام التالية للعملية، ومع ذلك بعد يوم واحد فقط من وقف إطلاق النار، نفذت قوات الجيش عملية اعتقال واسعة في نابلس، قُتل خلالها أيضا فلسطينيون، من بينهم إبراهيم النابلسي“.

وكانت صحيفة ”هآرتس“ العبرية قالت في وقت سابق، إنه ”بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، حدث توتر في العلاقات بين إسرائيل ومصر“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”بعد التوصل لوقف إطلاق النار عبر وساطة مصرية، قامت إسرائيل بعملية استهدفت المطارد إبراهيم النابلسي، في نابلس، ما كان ينذر باشتعال التصعيد مجددا“.

وأضافت أن ”الغضب في القاهرة أضيف إلى شكاوى مصرية أخرى كانت متعلقة بالأيام التي سبقت عملية الفجر الصادق في غزة، عندما هددت الجهاد بالانتقام على اعتقال بسام السعدي وقام الجيش بإغلاق الشوارع في غلاف غزة أمام الحركة، واستعد في الوقت نفسه لإيقاع ضربة بالحركة“.

وذكرت الصحيفة أن ”المخابرات المصرية، توقعت أن تعطي إسرائيل المزيد من الوقت لتهدئة الأوضاع إلا أن إسرائيل اغتالت القيادي في الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري وبدأت عملية عسكرية استهدفت الحركة في قطاع غزة“.