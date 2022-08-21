لماذا تخشى إسرائيل من تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا في "تل أبيب"؟

قال تقرير عبري، إن هناك مخاوف إسرائيلية من اتخاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بتعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا في إسرائيل، مشيرا إلى أن ”تل أبيب“ تعارض بشدة تعيين أولوتاش بهذا المنصب.

ويشغل أولوتاش حاليا منصب رئيس معهد الدراسات الإستراتيجية بوزارة الخارجية التركية، كما أنه يعتبر مقربا من الحزب الحاكم في تركيا، وورد اسمه عدة مرات في وسائل الإعلام كأبرز المرشحين لهذا المنصب.

معارضة شديدة

وأوضح التقرير، الذي أعدته صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم الأحد، أن أردوغان مهتم بتعيين سفير لأنقرة في ”تل أبيب“ قبل انتخابات الكنيست المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأرجع التقرير العبري، سبب مخاوف أردوغان من عودة زعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل؛ الأمر الذي سيعود بالضرر على التطبيع بين أنقرة و“تل أبيب“، وفق تقديره.

وبحسب التقرير، فإن ”هناك معارضة شديدة في تل أبيب لتعيين أولوتاش سفيرا لأنقرة، والذي ينظر إليه على أنه معادٍ لإسرائيل بشكل واضح، وينكر حقها في الوجود على الأراضي الفلسطينية ويتهمها بالتطهير العرقي“.

ونقل التقرير العبري، عن مصادر مطلعة على العلاقات بين البلدين قولها، إنه في حال وافقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التعيين فسيكون ذلك ”خطأ فادحا“، معربة عن تخوفها من أن ”توافق إسرائيل على ابتلاع التعيين المرتقب مقابل تطبيع العلاقات بين الدولتين“.

مرشحة إسرائيل

وفي المقابل، تخطط الحكومة الإسرائيلية لتعيين الدبلوماسية إيريت ليليان التي لعبت دورا حاسما في المصالحة بين البلدين كسفيرة في أنقرة؛ لكن هذا التعيين يتطلب موافقة المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارف-ميارا، وذلك لأن حكومة لابيد في فترتها الانتقالية، وفق التقرير العبري.

وقال التقرير، إن ”ليليان حافظت على علاقات وثيقة مع مكتب الرئيس التركي طوال الفترة الماضية، خاصة مع كبير مستشاريه إبراهيم قالن الذي يعتبر مهندس المصالحة مع إسرائيل، كما أنها تمكنت من إقامة علاقات جيدة في وزارة الخارجية التركية“.

وأضاف: ”ليليان كان لها دور حاسم في إنهاء قضية اعتقال الزوجين الإسرائيليين العام الماضي، كما أنها شغلت منصب سفير إسرائيل في بلغاريا من 2015 إلى 2019، وتعتبر خبيرة في شؤون تركيا“.

ونوه التقرير، إلى أن ”مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزارة الخارجية يقدران أنه لن تكون هناك مشكلة من الناحية القانونية في تعيينها خلال الفترة الانتقالية“.

استئناف العلاقات

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في بيان صدر عن مكتبه، إن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.

وأوضح لابيد، في حينه، أنه ”تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين“، مضيفا: ”تطوير العلاقات سيسهم في تعميق العلاقات بين الشعبين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتعزيز الاستقرار الإقليمي“.

وشهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل في الآونة الأخيرة تحولاً، وذلك عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لأنقرة في مارس/آذار الماضي، وهي أول زيارة لرئيس إسرائيلي منذ العام 2007.