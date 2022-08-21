تايبيه: 5 طائرات صينية عبرت خط منتصف مضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 12 طائرة وخمس سفن صينية حول الجزيرة، يوم الأحد، بينها خمس طائرات عبرت خط منتصف مضيق تايوان، فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وشرعت بكين في إجراء تدريبات بالقرب من تايوان في وقت سابق من الشهر عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، التي تعتبرها الصين تابعة لها رغم الاعتراضات الشديدة من حكومة تايبيه.

من جانب آخر ذكرت صحيفة ”يوميوري“ اليابانية اليوم الأحد، أن اليابان تدرس نشر ألف صاروخ كروز طويل المدى لتعزيز قدرتها على الهجوم المضاد ضد الصين.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية، إن الصواريخ ستكون أسلحة حالية معدلة لتوسيع مداها من 100 كيلومتر إلى ألف كيلومتر.

وأضافت الصحيفة اليابانية أن الأسلحة، التي ستطلقها السفن أو الطائرات، ستتمركز بشكل أساسي حول جزر نانسي الجنوبية، وتكون قادرة على الوصول إلى المناطق الساحلية لكوريا الشمالية والصين.