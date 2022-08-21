لماذا تأخرت زيارة المفتشين الدوليين لمحطة زابوريجيا الأوكرانية؟

شهدت الآونة الأخيرة بعض التحركات الفعلية في إطار الجهود الرامية إلى إدخال مفتشين دوليين لمحطة زابوريجيا النووية بجنوب أوكرانيا للتحقق من تشغيلها بشكل آمن، وذلك بعد تزايد القلق بشأن المخاطر التي تتعرض لها أكبر محطة للطاقة النووية في البلاد.

جاء هذا التقدم في أعقاب مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، ناقشا فيها إمكانية السماح للمفتشين بدخول المحطة التي تسيطر عليها القوات الروسية للتحقق من تشغيلها بشكل آمن.

واعتبرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن بيان الرئاسة الروسية بشأن مضمون المكالمة الهاتفية كان أقل وضوحًا، حيث ذكر البيان أن ”كلا الزعيمين أشارا إلى أهمية إرسال فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن وأن روسيا أكدت استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة.“

ووفقا للصحيفة، واجهت الوكالة الدولية – وهي وكالة المراقبة النووية التابعة للأمم المتحدة – عقبات عدة في مناقشاتها مع روسيا وأوكرانيا للوصول إلى محطة زابوريجيا، أكبر محطة في أوروبا، منذ يونيو/حزيران على الأقل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن السبب الحقيقي وراء عدم زيارة الفريق الدولي حتى الآن هو اعتراض أوكرانيا على فكرة دخول المفتشين عبر الأراضي التي ”تحتلها“ روسيا، وهو خيار يبدو أنه يؤكد السيطرة الروسية على المحطة التي توفر ما لا يقل عن خمس الكهرباء لأوكرانيا.

وعن السبب الآخر، قالت الصحيفة إنه كان لدى الأمم المتحدة مخاوف أمنية كبيرة بشأن سفر المفتشين عبر الخطوط الأمامية لهذه الحرب المريرة، بالإضافة إلى القصف المكثف.

وأضافت الصحيفة في تحليل إخباري لها أنه ”في الوقت الذي تلوم فيه روسيا وأوكرانيا بعضهما بعضا على جلب احتمالية وقوع كارثة نووية إلى المحطة من خلال حرب المدفعية – وهو جزء مما سمّاه مسؤول غربي كبير ”حرب المعلومات“ – ازداد الضغط على موسكو للتراجع عن كيفية وصول المفتشين“.

وتابعت الصحيفة ”جاء هذا الضغط أيضًا من تركيا، التي حاولت التوسط بين روسيا وأوكرانيا بشأن هذه القضية، كما فعلت في الصفقة الأخيرة لتحرير شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وسط حصار روسي، ومن الأمم المتحدة نفسها.“

وأردفت الصحيفة ”عندما زار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أوكرانيا الأسبوع الماضي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمناقشة شحنات الحبوب، حث أيضًا على التحرك السريع لمحاولة الحفاظ على سلامة محطة زابوريجيا.“

واستطردت ”حذر غوتيريش روسيا من فصل المنشأة عن الشبكة الأوكرانية – كما تزعم كييف – من أجل تحويل الإمداد إلى الشبكة الروسية، وأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تعطل التبريد الحيوي للمفاعلات وتقطع الكهرباء عن ملايين الأوكرانيين.“

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الغربيين يعتبرون أن الخطر الرئيس المتمثل في وقوع حادث نووي أقل من اصطدام قذيفة بأحد مباني الاحتواء حول ستة مفاعلات نووية تعمل بالماء الخفيف.

ونقلت عن مسؤول غربي كبير قوله إن الشاغل الرئيس في هذا الصدد سيكون إذا عانت المحطة من فقدان التبريد بسبب فقدان الكهرباء الاحتياطية، وذلك إذا عمدت روسيا إلى إغلاق المحطة أو إذا حولت طاقة المحطة إلى الشبكة الروسية كما تزعم أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة ”هناك قلق أيضًا من أن قذيفة يمكن أن تصطدم بإحدى البرك التي تخزن الوقود النووي المستهلك، ولكن سيكون لذلك تأثير أقل وطأة.“

وكان رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رحب الجمعة بالتصريحات الأخيرة التي تشير إلى أن كلًّا من أوكرانيا وروسيا تدعمان هدف الوكالة في إرسال بعثة إلى زابوريجيا. اقترح السفير الروسي لدى الوكالة أن مثل هذه المهمة يمكن أن تتم في أوائل سبتمبر/أيلول.

ورأت ”نيويورك تايمز“ أنه حتى لو تمكن المفتشون من التحقق من سلامة محطة زابوريجيا النووية في ذلك الوقت، فإن المخاطر ستستمر حتمًا مع استمرار حرب المدفعية.