شقيقة كيم جونغ أون تطلب من رئيس كوريا الجنوبية "إغلاق فمه"

سخرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من الرئيس الكوري الجنوبي ووصفته بأنه ”بسيط“ وطلبت منه ”إغلاق فمه“ بعد أن عرض مساعدة اقتصادية مقابل نزع السلاح النووي.

وقالت كيم يو جونغ إن الاقتراح كان ”أحمق“، مضيفة أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول كان من الأجدر له ”إغلاق فمه، بدلا من الحديث عن هراء“ ، وفقا لبيان لاذع نشرته وكالة الأنباء المركزية، كرد رسمي من بيونغ يانغ على العرض الجنوبي.

وأضافت ”الازدراء المرير هو ما سنظهره فقط لأولئك الذين يدورون في الحلم لكي ينجحوا في جعلنا نتخلى عن أجهزتنا النووية إذا دفعوا المزيد من الرهانات“.

يأتي البيان في الوقت الذي تستمر فيه كوريا الشمالية في مواجهة نقص الغذاء نتيجة جائحة COVID-19.

وأعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عن أسفه للتصريحات ”الوقحة“، مع المتحدث باسم الوزارة لي هيو جونغ.

وقال لي، بحسب تقارير محلية ”هذا الموقف من كوريا الشمالية لن يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى مزيد من الصعوبات من خلال تفاقم عزلتها الدولية والوضع الاقتصادي“.

وعرضت كوريا الجنوبية على جارتها الشمالية، المساعدة الاقتصادية لأول مرة في مايو. وشمل ذلك دعمًا للغذاء والطاقة والبنية التحتية مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها الصاروخي النووي، وقد قدم يون العرض ذاته مرة أخرى يوم الأربعاء حيث احتفل بمرور 100 يوم على توليه المنصب، وفقًا لشبكة سكاي نيوز .

وتعتبر كيم يو جونغ من أكثر الشخصيات نفوذاً في كوريا الشمالية، و تصدرت عناوين الصحف في عام 2017 بعد أن تمت ترقيتها إلى رئيسة قسم الدعاية في حزب العمال الكوري.

منذ ذلك الحين، اكتسبت القوة والسلطة، و طوال صيف عام 2020، أصبحت كيم يو جونغ وجهًا رسميا لكوريا الشمالية، وأصدرت العديد من البيانات العامة اللاذعة، بما في ذلك التهديدات لكوريا الجنوبية وإدانات الهاربين الكوريين الشماليين ، الذين وصفتهم بـ ”حثالة البشر“.