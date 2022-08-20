ألبانيا تعتقل روسيين وأوكرانيا حاولوا دخول مصنع حربي

قالت وزارة الدفاع الألبانية في بيان السبت إن اثنين من جنودها أصيبا خلال محاولتهما منع روسيين وأوكراني من محاولة دخول مصنع حربي في وسط البلاد.

وأضافت الوزارة في بيانها الذي بعثت به إلى وسائل الإعلام ”حاول ثلاثة مواطنين يحملون جوازات سفر روسية وأوكرانية دخول المصنع“.

وأضافت الوزارة ”على الفور، تصدى لهم الضباط الذين كانوا يحرسون المصنع، لكن خلال جهودهم لإيقاف الرعايا الأجانب الثلاثة، أصيب اثنان من جنودنا“.

وتابعت قائلة إن حالة الجنديين مستقرة وإن الأجانب الثلاثة اعتُقلوا.

وقالت الوزارة إنه تم اعتقال الأجانب الثلاثة.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إن الأشخاص الثلاثة ”يشتبه بقيامهم بالتجسس“.