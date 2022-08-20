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ألبانيا تعتقل روسيين وأوكرانيا حاولوا دخول مصنع حربي
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2022 22:30 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2022 22:50 GMT

ألبانيا تعتقل روسيين وأوكرانيا حاولوا دخول مصنع حربي

قالت وزارة الدفاع الألبانية في بيان السبت إن اثنين من جنودها أصيبا خلال محاولتهما منع روسيين وأوكراني من محاولة دخول مصنع حربي في وسط البلاد. وأضافت الوزارة في

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الدفاع الألبانية في بيان السبت إن اثنين من جنودها أصيبا خلال محاولتهما منع روسيين وأوكراني من محاولة دخول مصنع حربي في وسط البلاد.

وأضافت الوزارة في بيانها الذي بعثت به إلى وسائل الإعلام ”حاول ثلاثة مواطنين يحملون جوازات سفر روسية وأوكرانية دخول المصنع“.

وأضافت الوزارة ”على الفور، تصدى لهم الضباط الذين كانوا يحرسون المصنع، لكن خلال جهودهم لإيقاف الرعايا الأجانب الثلاثة، أصيب اثنان من جنودنا“.

وتابعت قائلة إن حالة الجنديين مستقرة وإن الأجانب الثلاثة اعتُقلوا.

وقالت الوزارة إنه تم اعتقال الأجانب الثلاثة.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إن الأشخاص الثلاثة ”يشتبه بقيامهم بالتجسس“.

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