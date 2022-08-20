واشنطن تبلغ أنقرة: روسيا تحاول تخطي العقوبات الغربية عبر تركيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة أبلغ يونس إليطاش نائب وزير المالية التركي بأن كيانات وأفرادا من روسيا يحاولون استخدام تركيا في تخطي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن المسؤولين ناقشا أيضا في اتصال هاتفي الجهود الجارية لتطبيق وإنفاذ العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت وزارة المالية التركية، في بيانها عن المكالمة، إن إليطاش شدد على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط تركيا بكل من روسيا وأوكرانيا، لكنه أكد أيضا لأدييمو أن أنقرة لن تسمح بأي انتهاك للعقوبات.

وذكرت الوزارة أن ”إليطاش أكد أن موقف تركيا لم يتغير فيما يتعلق بالإجراءات والعقوبات الحالية، لكنها لن تسمح بانتهاك العقوبات من جانب أي مؤسسة أو شخص“.

ويثار الجدل حول جدوى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، في ظل تقارير تتحدث عن ارتداد أثر تلك العقوبات على عدة دول غربية.

وقالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية إن العقوبات الغربية ضد روسيا لن تظهر تأثيراتها قبل عدة سنين، في الوقت الذي بدأت دول أوروبية تعاني من وقف الغاز الروسي.

وأوضحت المجلة، في تقرير نشرته يوم الجمعة، أن التحدي الأكبر بعيد المدى لحملة الغرب للضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا هو حقيقة أن القوى الاقتصادية العظمى في العالم لم ترفض فقط الانضمام إلى نظام العقوبات الذي تقوده واشنطن، بل استمرت في تعميق علاقاتها التجارية والمالية مع موسكو.

وأشارت المجلة إلى أن كلا من الهند والصين كثفتا وتيرة وارداتهما من الطاقة من روسيا خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما كانت هناك تقارير موثوقة عن البيع السابق للنفط الروسي المكرر إلى مستوردين أوروبيين وأمريكيين، مضيفة أن أرباح روسيا من صادرات الطاقة ارتفعت بشكل كبير في أعقاب العقوبات الغربية في أوائل العام.