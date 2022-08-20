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تايوان: 17 طائرة و5 سفن صينية تعمل حول الجزيرة
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2022 11:28 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2022 12:10 GMT

تايوان: 17 طائرة و5 سفن صينية تعمل حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 17 طائرة وخمس سفن صينية تعمل حول تايوان، اليوم السبت، مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة. وأضافت أنها تشمل

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المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 17 طائرة وخمس سفن صينية تعمل حول تايوان، اليوم السبت، مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة.

وأضافت أنها تشمل أربع طائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان إقليما تابعا لأراضيها، مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة، هذا الشهر؛ للتعبير عن غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

وتقول حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيا، إن جمهورية الصين الشعبية لم تحكم الجزيرة من قبل قط، وبالتالي فإن ليس لها الحق في تقرير مستقبلها، والذي لا يمكن أن يقرره سوى سكان الجزيرة دون إكراه.

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