تراجع روسي في أوكرانيا.. وإسرائيل "وحيدة" أمام إيران

قالت صحف عالمية صادرة صباح السبت، إن الزخم العسكري الروسي تراجع في أوكرانيا، بعد ضرب قوات كييف العديد من خطوط الإمداد.

كما تناولت تلك الصحف في تقاريرها، موقف إسرائيل من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أنها ستكون وحيدة أمام طهران.

”تراجع روسي“

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن القوات الأوكرانية المتمركزة جنوب البلاد تشنّ حملة عسكرية بطيئة ضد القوات الروسية.

وأضافت الصحيفة في تقرير أن ”الحملة تحاول إجبار القوات الروسية على التراجع، في الوقت الذي انخفضت فيه حدة القصف المدفعي الروسي على المواقع الأوكرانية“.

وأشارت إلى أنه ”حتى وقت قريب، كانت المدفعية الروسية تقصف الخطوط الأمامية للقوات الأوكرانية جنوب البلاد“.

وتابعت: ”إلا أنه الآن، وعلى مسافة 3 أميال فقط من الخطوط الروسية، فإن القصف الروسي أصبح أقل حدة، منذ أن بدأت القوات الأوكرانية في ضرب مخازن الأسلحة الروسية، والجسور، في خيرسون وشبه جزيرة القرم“.

وأردف التقرير: ”بحسب أحد جنود المشاة الأوكرانيين، فإن القصف الروسي تراجع إلى النصف تقريبا، خلال الفترة التي تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع الماضية“.

وأضاف: ”هذا بالضبط ما تسعى إليه أوكرانيا كي تستطيع استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في الجنوب، ليس من خلال هجوم عسكري بري كبير، ولكن عبر سلسلة من عمليات القصف المدفعي، التي تستهدف قطع خطوط الإمداد الروسية، وعزل القوات الروسية في المنطقة“.

وقالت ”وول ستريت جورنال“ إن ”القوات الأوكرانية نجحت عبر استخدام أنظمة الصواريخ الأمريكية (هيمارس)، في إصابة العديد من الجسور بالشلل، في نهر دنيبرو، ونهر إنهولتس، خلال الأسابيع الماضية“.

وبينت أن الأوكرانيين نجحوا أيضا ”في ضرب العديد من مخازن الأسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم، التي احتلتها روسيا في عام 2014، واستخدمتها كقاعدة للانطلاق في الهجوم على خيرسون وزابوريجيا“.

ونقلت عن محللين عسكريين قولهم إنه ”نتيجة لهذه الضربات، فإن خطوط إمدادات القوات الروسية غربي الأنهار عبر العبّارات والجسور العائمة، تمثل تحدياً بالفعل“.

و“يتم نقل مستودعات الذخيرة إلى مسافات بعيدة عن نطاق المدفعية الأوكرانية، ما يعني أن شاحنات الإمداد تسير الآن في مسارات أطول عما صُممت من أجله“.

وقالت ناتاليا هومنيوك، قائدة القوات الأوكرانية في الجبهة الجنوبية، إن الروس سحبوا مراكز القيادة إلى الجانب الشرقي من نهر دنيبرو منذ أيام، نتيجة قطع خطوط الإمداد، وهو ما يمكن أن يسمح للأوكرانيين بإجبار الجيش، الأكثر من حيث العدد والعتاد، على التراجع.

”الهدف أوديسا“

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن مدينة أوديسا الأوكرانية تتحدى الغزو الروسي، في الوقت الذي يضعها فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصفها الهدف النهائي للحرب التي يخوضها جيشه في أوكرانيا منذ ما يقرب من 6 أشهر.

وأضافت الصحيفة في تقرير: ”اعتقد بوتين في بداية الحرب أنه يمكن قطع رأس الحكومة الأوكرانية من خلال السيطرة على العاصمة كييف، ولكنه اكتشف بعد ذلك أن أوكرانيا مستعدة للقتال، كي تحافظ على وضعها كدولة، وهو ما ينكره الرئيس الروسي“.

وتابعت: ”مع تحول الحرب إلى جنوب أوكرانيا، فإن بوتين يعلم جيداً أن مصير أوكرانيا يتعلق بمدينة أوديسا، التي تمثل نافذة الدولة على البحر، ويعتمد عليها العالم جزئيا كمصدر للغذاء، وأنه دون وجود تلك المدينة تحت سيطرة كييف، فإن أوكرانيا سوف تتحول إلى دولة حبيسة، لا تملك أي سواحل“.

ونقلت عن فرانسوا ديلاتر، السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية، قوله: ”من وجهة نظري فإن أوديسا هي المفتاح“.

وأضاف ديلاتر: ”عسكريا أوديسا تمثل أبرز الأهداف، إذا نجحت في السيطرة عليها، فإنك تسيطر على البحر الأسود“.

ورأت الصحيفة أنه ”على مدار أشهر الصيف الثلاثة، كثّفت روسيا قصفها على أوديسا، ورغم ذلك، وبعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على الغزو الروسي، فإن أوديسا لم تركع“.

وأردفت: ”تمثل أوديسا جوهر الحرب، ليس فقط لأنها تتمتع بموقع فريد على البحر الأسود، ولكن لوجود معركة بين الهويتين الروسية والأوكرانية، الماضي الامبراطوري والمستقبل الديمقراطي، النظام المغلق والآخر المنفتح على العالم، حيث تمثل تلك المدينة الشرسة كل ما يريد بوتين إبادته في أوكرانيا“.

”ضجة دون سياسة واضحة“

بدورها، رأت صحيفة ”هآرتس“ العبرية أن ”إسرائيل لا تملك أي سياسة واضحة تتعلق بالملف النووي الإيراني، وأنها تعتمد على الكلمات الفارغة والكثير من الضجة“.

وقالت الصحيفة إن ”إسرائيل تدرك أن الولايات المتحدة تستطيع الحياة دون اتفاق نووي مع إيران، وهو على العكس من الوضع بالنسبة لإسرائيل“.

وأضافت: ”كانت المرة الأخيرة التي نصحت فيها إسرائيل واشنطن بتصحيح المسار، فقد أسفر ذلك عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ووضع إيران على حافة القدرة النووية“.

وتابعت في تقريرها: ”ليس لدى إسرائيل سياسة رئيسية تجاه إيران، إنها مجرد سلسلة من الشكاوى التي لا تنتهي بشأن الاتفاق النووي“.

وأردف التقرير: ”كان هناك تحول ملحوظ، وربما دراماتيكي في نهج إسرائيل تجاه إيران، من خلال ضرب إيران بشكل مباشر وليس ضرب وكلائها، ولكن في سياق سياسات إيران الإقليمية، أو ما تسميه إسرائيل الحرب بين الحربين“.

واعتبرت ”هآرتس“ أن ”الولايات المتحدة تستطيع التعايش دون اتفاق نووي، أو في ظل إيران على حافة القدرة النووية، هذا ليس مثالياً، ولكنه في نفس الوقت ليس أولوية بالنسبة لواشنطن“.

وشرحت: ”هذه القضية ليست على قمة أجندة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل تركيزها الأكبر على الموقف في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، والتركيز الاستراتيجي على الصين، وليس إيران“.

واستكملت الصحيفة العبرية قولها إن ”الوصول إلى اتفاق نووي سيئ أفضل بالنسبة لإسرائيل من عدم وجود اتفاق من الأساس“.

وذكرت أن ”الكثيرين في المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية يعترفون أن ما فعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين ننتنياهو تسبب في وضع إيران نحو المزيد من تخصيب اليورانيوم، وتطوير أجهزة الطرد المركزي“.

وأشارت إلى أن ”عدم وجود اتفاق نووي سيضع إسرائيل وحدها في مواجهة إيران“.