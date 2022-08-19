مسلحو حركة الشباب يهاجمون فندق حياة في مقديشو

هاجم مقاتلون في حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، اليوم الجمعة، فندق حياة في العاصمة الصومالية مقديشو، وسيطروا عليه بحسب مصادر أمنية.

وتداولت مصادر عبر مواقع التواصل مقاطع يسمع فيها إطلاق نار كثيف وانفجارات بعد تفجير سيارتين مفخختين، وسط أنباء عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال المسؤول الأمني عبد القادر حسن لوكالة ”فرانس برس“: ”استدعى الهجوم على فندق حياة اشتباكا مسلّحا عنيفا بين قوات الأمن ومسلّحين جهاديين لا يزالون متحصّنين داخل المبنى.

وقال ضابط شرطة لوكالة ”رويترز“ شارحاً ما حدث: ”سيارتين ملغومتين استهدفتا فندق حياة. أصابت إحداهما حاجزا قرب الفندق وضربت الأخرى بوابة الفندق. نعتقد أن المقاتلين داخل الفندق“.