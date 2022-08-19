مساعدة عسكرية جديدة من البنتاغون لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل على وجه الخصوص صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأمريكية الدقيقة من طراز هيمارز.

وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاغون للصحفيين إن المساعدة الجديدة تشمل إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف من عيار 105 ملم تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة.

كما ستزود واشنطن كييف بـ15 طائرة استطلاع دون طيار من طراز Scan Eagle يبلغ نطاق عملها أكثر من 100 كيلومتر وتسمح بعمليات مراقبة في ساحة المعركة حتى في الظروف الجوية السيئة، بالإضافة إلى 1000 صاروخ جافلين جديد مضاد للدبابات.

المساعدات العسكرية الجديدة، هي التاسعة عشرة منذ آب/أغسطس 2021، وتشمل أيضًا لأول مرة المركبات المدرعة المضادة للألغام MaxxPro، المخصصة لنقل القوات في مناطق مزروعة بالألغام.

وذكرت المسؤولة الأمريكية، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن المساعدات تشمل صواريخ Harm جو-أرض المضادة للرادار والتي تمكن الأوكرانيون من تكييفها مع قاذفاتهم من طراز ميغ الروسية الصنع.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت في الأسابيع الأخيرة من وقف تقدم القوات الروسية جنوب وشرق البلاد مستشهدة باستخدامها الناجح لصواريخ ”هيمارز“ الأمريكية.

وقالت: ”يمكنكم أن تلاحظوا عدم إحراز الجانب الروسي أي تقدم في ساحة المعركة“.

وأضافت: ”رغم ذلك، لم نشهد أي استعادة للأراضي من قبل القوات الأوكرانية، لكننا سجلنا ضعفًا واضحًا للمواقع الروسية في عدة أماكن“.

وفي وقت أكدت فيه الولايات المتحدة دائمًا حتى الآن أنها ستوفر أسلحة ”دفاعية“ فقط، ألمحت مسؤولة البنتاغون إلى أن الهدف الآن هو مساعدة القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد الذي تستعد له لاستعادة السيطرة على مدينة خيرسون الإستراتيجية جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن ”المعدات المضادة للألغام هي مثال جيد لما يحتاج اليه الأوكرانيون لتحرز قواتهم تقدمًا وتستعيد الأراضي“.