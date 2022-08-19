حكم بالسجن مدى الحياة على عضو بخلية "بيتلز" داعش في أمريكا

قضت محكمة اتحادية أمريكية، اليوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة على عضو في خلية تابعة لتنظيم داعش أُدين في أبريل/ نيسان بالضلوع في مخطط لاحتجاز رهائن أدى إلى قطع رؤوس صحفيين وعمال إغاثة أمريكيين.

وحكم القاضي ”تي.إس إليس“ على الشافعي الشيخ (33 عاما)، خلال جلسة استماع في محكمة اتحادية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا.

وقبل أربعة أشهر، أدانت هيئة محلفين المواطن البريطاني السابق بتهم تشمل عملية دامية لاحتجاز رهائن، والتآمر لارتكاب جريمة قتل.

وبعد محاكمة استمرت ستة أسابيع ومداولات استغرقت ساعات، خلصت هيئة المحلفين إلى أن الشيخ كان عضوا في خلية تابعة لتنظيم داعش، تُدعى ”البيتلز“؛ بسبب اللهجة البريطانية التي كان يتحدث بها أعضاؤها. وقامت الخلية بقطع رؤوس رهائن أمريكيين في العراق وسوريا.

والشيخ من مواليد السودان ونشأ في لندن، وقد اتُهم بالتخطيط لقتل أربع رهائن أمريكيين هم جيمس فولي وستيفن سوتلوف وبيتر كاسيج وعاملة المساعدات الإنسانية كيلا مولر.

وتم تصوير عملية ذبح الصحفيين فولي وسوتلوف وعامل الإغاثة كاسيج. وقال مسؤولون أمريكيون إن زعيم الجماعة آنذاك أبو بكر البغدادي اغتصب مولر مرارا قبل موتها في سوريا.

وتأكد مقتل فولي وسوتلوف وكاسيج في عام 2014، بينما تأكد مقتل مولر في أوائل عام 2015.

وكانت التهم الموجهة ضد الشيخ، الذي سُحبت منه جنسيته البريطانية في عام 2018، تنطوي على حكم بالإعدام، لكن المدعين الأمريكيين أبلغوا المسؤولين البريطانيين من قبل بأنهم لن يطلبوا عقوبة الإعدام.

وفي وقت سابق من هذا العام، حكم قاض أمريكي بالسجن مدى الحياة على عضو آخر في الخلية هو ألكساندا كوتي.

واحتجز الجيش الأمريكي كوتي في العراق قبل نقله جوا إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

واعترف في سبتمبر/ أيلول الماضي بدوره في قتل فولي وسوتلوف ومولر وكاسيج.

ولقي عضو ثالث في الجماعة، هو محمد الموازي، مصرعه في هجوم صاروخي أمريكي بريطاني في سوريا عام 2015.

وأدلى بعض الرهائن السابقين، الذين أفرجت عنهم الخلية بعد مفاوضات مطولة، بشهاداتهم خلال المحاكمات بشأن التعذيب الذي تعرضوا له.

وأدلى أفراد من عائلات الضحايا المتوفين بشهاداتهم أيضا.

وفي ذروة قوته بين عامي 2014 و2017، حكم تنظيم داعش الملايين من الناس، وأعلن مسؤوليته عن هجمات أو كان مصدر إلهام لغيرها في عشرات المدن حول العالم.

وأعلن البغدادي زعيم التنظيم الخلافة على مساحات من الأراضي بلغت ربع مساحة العراق وسوريا في عام 2014، قبل مقتله في ضربة للقوات الأمريكية الخاصة في سوريا في عام 2019 مع انهيار حكم التنظيم.