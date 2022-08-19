فرنسا: بوتين وافق على إرسال بعثة من وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا

قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأنه قلق بشأن مخاطر السلامة في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وأضاف أن بوتين وافق على إرسال بعثة من الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع.

ووافق الرئيسان على مواصلة المحادثات في الأيام المقبلة وفقًا لنص المحادثة التي أرسلها مكتب ماكرون للصحفيين.

وقالت الشركة المشغلة لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن لديها ما يدعو للاعتقاد بأن موسكو تعتزم فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، وهي عملية معقدة تقول كييف إنها قد تتسبب في كارثة.

وبحسب إفادة للكرملين بشأن المحادثة الهاتفية، قال بوتين إن قصف محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا، والذي ألقى مسؤوليته على كييف، أثار احتمال وقوع ”كارثة واسعة النطاق“.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات حول قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي سيطرت عليها روسيا في مارس/ آذار، لكنها ما زالت تُدار بواسطة فنيين أوكرانيين.

ومن بين ستة مفاعلات في المحطة، ما زال اثنان فقط قيد التشغيل.

وقال الكرملين في بيان حول المحادثة التي قال إنها جاءت بطلب من ماكرون: ”فلاديمير بوتين شدد، على وجه الخصوص، على أن القصف المنهجي لمحيط محطة زابوريجيا النووية من قبل الجيش الأوكراني يثير خطر وقوع كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي لمساحات شاسعة من الأراضي“.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بشأن استفزازات متعمدة حول المحطة.

وقالت كييف إن القوات الروسية تعتزم قطع المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وربطها بالشبكة الروسية.

وقال الكرملين إن بوتين وماكرون شددا على أهمية إرسال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة في أقرب وقت ممكن.

وذكر الكرملين أن بوتين أكد استعداد روسيا لتزويد مفتشي الوكالة بكافة سبل المساعدة اللازمة.

وخلال المحادثة الهاتفية أيضًا، أخبر بوتين ماكرون باستمرار العقبات أمام توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.