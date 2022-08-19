إسرائيل تعلن زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في غزة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، زيادة 1500 تصريح عمل للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر منذ 15 عامًا.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ”كوغات“، إن ”وزير الدفاع قرر زيادة عدد دخول الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل لأغراض العمل والتجارة بمقدار 1500 تصريح، ليصل المجموع الكلي المسموح له بالدخول إلى إسرائيل 15500“.

وأضافت كوغات أن ”هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ الأحد 21 آب/أغسطس، وسيتوقف استمراره على الوضع الأمني“.

وتم إعلان هذا الإجراء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل، لكن تم تأجيله بعد إطلاق صاروخ في 16 تموز/يوليو من غزة على الأراضي الإسرائيلية، ورد الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع لحركة حماس.

وفرضت إسرائيل حصارًا صارمًا على قطاع غزة الفقير والمكتظ بالسكان منذ عام 2007، عندما استولت حماس على السلطة هناك.

وتعتبر تصاريح العمل بأجور أفضل في إسرائيل بمثابة نفحة صغيرة لإنعاش اقتصاد قطاع غزة، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 2,3 مليون نسمة، ويعاني من البطالة التي تبلغ نحو 50%.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اشتباكات دامية استمرت ثلاثة أيام في أوائل آب/أغسطس بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي المسلحة في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ”عملية وقائية“ ضد الحركة التي ردت بوابل من الصواريخ على إسرائيل.

وقُتل ما لا يقل عن 49 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيون وأطفال في هذه المواجهات، قبل إعلان هدنة توسطت مصر في شأنها.