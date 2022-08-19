تقرير: "القرم" تدخل ذروة الحرب الروسية الأوكرانية

قال تقرير فرنسي، إن شبه جزيرة القرم، أصبحت في قلب الصراع الروسي الأوكراني والقضية الإستراتيجية الجديدة لكييف.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع تلفزيون ”بي أف أم تي في“، أن ”كييف تتطلع إلى استعادة شبه الجزيرة واستثمار كل المعطيات على الأرض لإضعاف الجانب الروسي وتحشيد الدعم الدولي لهذا الهدف“.

وأوضح أنه ”خلال الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم الثلاثاء قُصف موقعان عسكريان روسيان في قلب شبه جزيرة القرم وهي خطوات تنسجم مع خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأجندة السلطات الأوكرانية، التي تجعل من استعادة شبه الجزيرة أولوية“.

وقد حصل اندماج المنطقة في الاتحاد الروسي من خلال الاستفتاء، الذي أجري في الـ16 من مارس/آذار لعام 2014، حيث صوّت لصالح إلحاق شبه الجزيرة بروسيا 96.77%.

من ناحية أخرى، تمت إدانة هذه الخطوة من قبل المجتمع الدولي باستثناء 11 دولة، بما في ذلك سوريا وبيلاروسيا على سبيل المثال، بينما لم تعترف أوكرانيا بذلك مطلقًا وتسعى الآن لاستعادة السيطرة عليها.

وحسب التقرير، فقد انفجرت صباح يوم الثلاثاء الماضي، ذخيرة من مستودع روسي في ”دجانكوي“.

وتحدث حاكم شبه جزيرة القرم، المعين من قبل الكرملين، عن إصابة مدنيين اثنين، إضافة إلى تضرر محطة توليد الكهرباء وخط سكة حديد محلي.

وقبل أسبوع، في الـ9 من الشهر الجاري، تم تفجير مستودع ذخيرة روسي آخر في المنطقة، قرب قاعدة ”ساكي“، أسفر عن قتيل و14 جريحا، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وأشار تلفزيون ”يورونيوز“ إلى أن هذه القضية كلفت الطيران الروسي 8 طائرات.

وبينما تنكر موسكو تعرضها لهجوم قرب قاعدة ”ساكي“، أكدت السلطات الأوكرانية مضيها نحو استمرار مثل هذه العمليات ”حتى التحرير الكامل للأراضي الأوكرانية“.

لكن المثير للدهشة، وفق آراء المختصين الواردة بتقرير الموقع الفرنسي، أن ”أوكرانيا لا تملك صواريخ يصل مداها إلى أكثر من 80 كيلومترًا، وهو مدى غير كافٍ تمامًا لضرب مواقع في قلب شبه جزيرة القرم، حيث إن الموقعين المتضررين أخيرا يبعدان أكثر من 200 كيلومتر عن خط الجبهة“.

ويعتقد الخبراء العسكريون أن ”هذا يجب أن يُنظر إليه على أنه عمل لصواريخ أوكرانية الصنع، لكنه معزز من قبل حلفاء أوكرانيا، لا سيما بفضل إضافة نظام توجيه مخصص“.

ونقل عن يوهان ميشيل الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قوله: ”بصرف النظر عن الأهمية الرمزية لهذه العمليات، فإن هذه التفجيرات التي نُفِّذت في أراضي القرم لها أهمية عسكرية وذات دلالة للأوكرانيين“.

وأضاف ميشيل: ”من ناحية تتعرض روسيا للقصف على يد ضحيتها، ومن جانب آخر، صراع يستهلك الكثير من المواد، كما هو الحال في أوكرانيا، يمكن أن يكون لإبطاء قوافل السكك الحديدية تأثير“.

وأشار إلى أنه ”يمكن أن يجبر الروس أيضًا على دفع مستودعات الذخيرة الخاصة بهم بعيدًا قليلاً عن الجبهة وبالتالي تمديد خطوط إمدادهم“.

في المقابل حسب التلفزيون الفرنسي، فإن ”الأمر يتعلق بدفع الأسطول الروسي إلى الابتعاد عن مينائه الرئيسي سيفاستوبول“.

وأضاف: ”بالتالي كسر الحصار الغذائي الذي يحيط به، وسيكون لإزالة هذه السفن والغواصات ميزة إضافية في نظر الأوكرانيين وهي الحدّ من أضرار الصواريخ الروسية“.

ويرى محرر ”بي أف أم تي في“ للقضايا الدولية أنتوني بيلانجر، في هذه المبادرات الأوكرانية ”نقطة تحول“ في الصراع.

وبين بيلانجر أنّ ”القرم هي الرضيع المحبب للروس وفلاديمير بوتين، والتحركات العسكرية في شبه الجزيرة شيء لم يفعله الأوكرانيون منذ بداية الحرب، وإضافة إلى ذلك فقد جعلها فلاديمير بوتين خطاً أحمر“.

وأضاف: ”نحن ندرك ليس فقط أن الأوكرانيين قادرون على ضرب أوكرانيا بعمق ولكن أيضًا على حشد المؤيدين لهم هناك، وفي كل الأحوال يمثل ذلك إذلالا شديدا للغاية لروسيا“.

ووفق التقرير تتناول هذه الحملة أيضًا جانبًا آخر غير متوقع، إذ غرد ميخائيلو بودولاك، مستشار الرئاسة الأوكرانية عبر حسابه على موقع ”التويتر“ قائلًا إنّ ”شبه جزيرة القرم تقع في موقع طبيعي جميل، هي البحر الأسود والجبال والترفيه والسياحة، لكن شبه جزيرة القرم التي يحتلها الروس صارت اليوم موضعا للانفجارات والذخيرة وخطر الموت بسبب الغزاة واللصوص“.

وشبه جزيرة القرم منطقة ”مشمسة“ منذ الحقبة السوفيتية وهي مقصد سياحي شهير، لذلك فإن تثبيتها في الحرب يهدف أيضًا إلى إضعاف معنويات الرأي العام المدني الروسي.

ويبدو أن المخطط الأوكراني يعمل في هذا الاتجاه، كما يتضح من صور المصطافين المذعورين في ساكي بعد الانفجارات الأسبوع الماضي، أو تلك المتعلقة بالاختناقات المرورية في طريق العودة إلى روسيا، وفق ما يوضح التقرير.

وعلق الصحفي أوليس جويست، في تغريدة على موقع ”تويتر“ قائلًا: ”صورة مذهلة! رحلة السائحين الروس إلى شواطئ القرم، الحرب في أوكرانيا تأتي دون سابق إنذار لهؤلاء المصطافين بعد الهجوم على قاعدة نوفوفيدوريفكا الجوية في ساكي“.

لكن الطبقة السياسية الروسية هناك تحاول إخماد هذا الحريق، وقال اليكسي تشيرنياك النائب المحلي الروسي، وفقًا لـ“أي 24 نيوز“، إنّ ”السائحين ليسوا في خطر، نطلب منكم التزام الهدوء“.

وذكر تقرير الموقع: ”تبرز شبه جزيرة القرم كهدف سياسي رئيسي لكييف، بالنسبة إلى فولوديمير زيلينسكي، القرم هي ذروة هذه الحرب وأصلها الحقيقي ويجب أن تكون نهايتها؟“.

وقال الرئيس الأوكراني في خطاب ألقاه في الـ9 من شهر أغسطس/آب الجاري، بعد ساعات فقط من انفجار ساكي: ”بدأ العالم يدرك أنه كان مخطئًا في عام 2014 عندما قرر عدم الرد بكل قوته على الأعمال العدوانية الأولى لروسيا“ (في إشارة إلى ضم شبه الجزيرة)“.

وأصر زيلنسكي مرة أخرى على أن ”الحرب في أوكرانيا بدأت مع شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بتحريرها“.