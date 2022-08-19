إغلاق "زابوريجيا" ينذر بعواقب عالمية وخيمة.. وميناء يوناني "مهمل" قد يشعل حربا

حذرت تقارير نشرتها صحف عالمية صادرة صباح اليوم الجمعة، من ”عواقب عالمية وخيمة“ في حال قيام موسكو بإغلاق محطة ”زابوريجيا“ النووية جنوبي أوكرانيا.

وسلطت تقارير الصحف كذلك، الضوء على ما أسمته ”ميناء يونانيا مهملا“ تستخدمه القوات الأمريكية في تخزين السلاح.

وأشارت إلى أن هذا الميناء أثار غضب كل من روسيا وتركيا، ووصفتاه بأنه تهديد للأمن القومي، الأمر الذي قد يشعل حربا جيوسياسية بين الدول الثلاث.

إغلاق محطة زابوريجيا والعواقب العالمية

حذرت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، من حدوث عواقب وخيمة إذا تم إغلاق محطة ”زابوريجيا“ النووية بأوكرانيا، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى حالة طوارئ عالمية مع انتشار المواد المشعة.

وكانت القوات الروسية سيطرت على المحطة، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في آذار/ مارس الماضي، وكانت هناك مخاوف واسعة النطاق بشأن كارثة نووية حيث لا تزال المحطة نقطة مركزية في القتال.

ونقلت المجلة عن خبراء نوويين، قولهم إن ”احتمال إغلاق محطة زابوريجيا يمكن أن يؤدي إلى تداعيات في مجال الطاقة على أوكرانيا، بالإضافة إلى مخاوف طويلة الأجل، مثل تفاقم تغير المناخ“.

وقال سكوت رويكر، نائب رئيس أمن المواد النووية في ”مبادرة التهديد النووي“، إنه ”إذا حدث هجوم أو إغلاق للمحطة، فقد يتسبب ذلك في رد فعل أسوأ بكثير من كارثة تشيرنوبيل“.

وأضاف رويكر: ”إذا أُصيب أحد البراميل الجافة بصاروخ أو ببعض المدفعية، فقد يؤدي ذلك إلى إطلاق إشعاع أكبر مما رأيناه في تشيرنوبيل. يمكن أن يكون حدثا كارثيا أكثر مما رأيناه من قبل.“

وتابع: ”من الصعب تحديد المدى الذي يمكن أن تنتشر فيه المواد المشعة لأن ذلك يعتمد على الرياح.“

وكانت موسكو قد صرحت بأن أوكرانيا تخطط لشن هجوم ”استفزازي“ اليوم الجمعة، مما قد يجبر القوات الروسية على إغلاق المحطة النووية.

في المقابل، صرح مايكل غولاي، أستاذ العلوم والهندسة النووية في ”معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا“، بأنه ”في حين أن هناك احتمالًا لإطلاق المواد السامة من المحطة الأوكرانية في حال مهاجمتها أو إغلاقها، إلا أن حدوث كارثة أخرى شبيهة بتشرنوبيل ليس محتملاً“.

وأوضح غولاي لـ“نيوزويك“ أن ”تصميمات نظام محطة زابوريجيا مختلفة تماما عن تشرنوبيل“.

لكنه حذر من أن الخطر سيصبح أكثر كارثية إذا حدث الإغلاق خلال أشهر الشتاء عندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقود لتدفئة المنازل.

وقال غولاي إن ”مخاوفه الرئيسية تتعلق بالعواقب العالمية أكثر من التأثيرات الخاصة بأوكرانيا“.

وتابع: ”تنبعث من الطاقة النووية غازات دفيئة أقل من الوقود الأحفوري. والخوف المنتشر من الطاقة النووية قد يؤدي إلى تقليص عدد المحطات النووية، وهو أمر قد يؤدي إلى تفاقم تغير المناخ.“

وأردف: ”ترتفع درجة حرارة الأرض، وليس لدينا أي طريقة لإيقافها في الوقت الحالي باستثناء التوقف عن ضخ المزيد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. الشيء الجميل في الطاقة النووية هو أنها لا تصدر الكثير من غازات الاحتباس الحراري.“

”الميناء اليوناني النائم والصراع الجيوسياسي“

بدورها، سلطت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الضوء على ما وصفته بـ“ميناء يوناني نائم“ تستخدمه الولايات المتحدة كمركز للأسلحة، ما يؤكد أن الحرب في أوكرانيا تعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية في أوروبا.

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن تدفق الإمدادات العسكرية الأمريكية عبر ميناء ”ألكسندربولي“ باليونان، أثار غضب كل من روسيا وتركيا، حيث تتنافس الشركات التي لها علاقات مع روسيا وأمريكا الآن للسيطرة على الميناء، مما ينذر بما وصفته بـ“حرب جيوسياسية“ غير محتملة.

وقال التقرير، إن ”ميناء ألكساندربولي النائم في شمال شرق اليونان، لعب دورًا رئيسيًا في زيادة الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا الشرقية، حيث تنقل وزارة الدفاع (البنتاغون) ترسانات هائلة من هناك فيما وصفته بأنه محاولة لاحتواء العدوان الروسي“.

وأوضح أن ”كلا من تركيا واليونان عضوان في الناتو، لكن هناك عداوة طويلة الأمد بينهما، بما في ذلك الصراع على قبرص ونزاعات إقليمية أخرى في البحر الأبيض المتوسط، وترى أنقرة أن العلاقة الأعمق بين أثينا وواشنطن تشكل تهديدًا محتملاً.“

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ”اليونان ومعظم جيرانها في البلقان والسكان المحليين، رحبوا بالتصاعد في النشاط العسكري، الذين يأملون في أن يحفز الأمريكيون الاقتصاد الإقليمي ويوفرون الأمن وسط التوترات الإقليمية المتزايدة.“

ولفتت إلى أن ”المخاطر الإستراتيجية قد تزايدت بعد التلميح إلى بيع وشيك للميناء“.

واستكملت ”نيويورك تايمز“ في هذا الشأن: ”تتنافس أربع مجموعات من الشركات على شراء الحصة الأكبر في الميناء: اثنتان منها شركات أمريكية، وأخريتان تربطهما علاقات مع روسيا.“

وقالت في تقريرها، إن ”العمليات العسكرية الأمريكية في اليونان، توسعت بشكل كبير منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير، ووصف كبار المسؤولين من موسكو وأنقرة التحركات آنذاك بأنها تهديد للأمن القومي“.

ورأى التقرير أن ”التفاعل المعقد للمصالح في الميناء، يسلط الضوء على كيف تحول التركيز الإستراتيجي لأوروبا إلى منطقة البحر الأسود“.

ونقل عن إليان فاسيليف، السفير البلغاري السابق في موسكو، قوله: ”لقد عاد البحر الأسود إلى جدول الأعمال العالمي بطريقة غير مسبوقة. الأمن هناك أساسي في مسألة كيفية احتواء روسيا والتعامل معها“.

وتابعت الصحيفة: ”تشترك اليونان وروسيا في روابط تاريخية واقتصادية وثقافية عميقة تتمحور حول الدين المسيحي الأرثوذكسي المشترك“.

وأردفت: ”تظهر استطلاعات الرأي أن اليونانيين من بين الأوروبيين القلائل الذين يريدون إلى حد كبير الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا. لكن الحرب في أوكرانيا أدت إلى توتر شديد في تلك الروابط“.

وزادت: ”ضرب احتلال الأراضي الأوكرانية على وتر حساس لدى اليونانيين، حيث يرى الكثير منهم أوجه تشابه بين الخطاب الإمبراطوري للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمطالبات الإقليمية لتركيا التي حكمت (تحت مسمى الدولة العثمانية آنذاك) اليونان لعدة قرون“.

وبينت أنه ”كان لمحنة الأوكرانيين صدى أيضًا لدى العائلات اليونانية التي فر أسلافها من المذابح التركية في أوائل القرن العشرين“.

وأشارت إلى أن الحكومة اليونانية المحافظة كانت من أوائل الحكومات التي أرسلت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مما دفع الكرملين إلى وضعها على قائمة الدول غير الصديقة“.

و“دفع الخوف من تركيا والتضامن مع أوكرانيا أثينا إلى الاقتراب من واشنطن، ومنحت الولايات المتحدة وصولاً عسكريًا موسعًا في عدة مواقع“، وفق تقرير ”نيويورك تايمز“.

وأضافت: ”قفزت كمية مواد الحرب التي نقلتها الولايات المتحدة عبر ألكسندربولي إلى ما يقرب من 14 ضعفًا العام الماضي“.

واستطردت: ”يزعم المسؤولون الأمريكيون أن المعدات مخصصة فقط للوحدات العسكرية الأمريكية المتمركزة في شرق وشمال أوروبا، وليس لأوكرانيا“.

وختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: ”يأمل المسؤولون الأمريكيون ورجال الأعمال أن تؤدي الحرب في أوكرانيا والتوترات الإقليمية إلى تحويل ميناء ألكسندربولي إلى طريق إمداد بديل يتجاوز المضائق التي تسيطر عليها تركيا في البحر الأسود“.

أمريكا ليست جاهزة للحرب مع الصين

في غضون ذلك، نشرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، مقالا للرأي يسلط الضوء على عدم الجاهزية الأمريكية بشأن حرب طويلة الأمد تلوح في الأفق مع الصين.

وذكر المقال أن ”القاعدة الصناعية الأمريكية ليست قادرة على الصمود أمام حرب طويلة مع الصين“.

ودعا ”إدارة الرئيس جو بايدن إلى أن تستثمر على الفور في القدرة المحلية لبناء وإصلاح المعدات العسكرية“.

وأضاف: ”يجب أن تحفز الحرب في أوكرانيا صانعي السياسة في واشنطن. لقد أثبتت أن القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية لا ترقى إلى مستوى مهمة تزويد الجيش الأمريكي بالأسلحة من أجل صراع تقليدي طويل الأمد مع قوة عظمى مثل الصين“.

وأشار إلى أن المخزون العسكري للجيش الأمريكي قد تقلص بشكل كبير بسبب إمداد أوكرانيا بأسلحة.

وقال إنه ”على سبيل المثال تعمل خطوط إنتاج صواريخ غافلين، وستينغر الآن فقط لسد احتياجات أوكرانيا، دون إنتاج الكمية الكافية التي يحتاجها الجيش الأمريكي، حيث لم تعد المكونات الأساسية تُنتج بكميات كافية لتلبية الطلب“.

وبين المقال: ”قد تكون الحرب بين الولايات المتحدة والصين تلوح في الأفق. إذا حدث ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يفترض أن الصراع سيكون قصيرًا. لردع مثل هذا الصراع والانتصار فيه – إذا لزم الأمر – تحتاج الولايات المتحدة إلى جيش من الدرجة الأولى يمكن دعمه وإصلاحه وإعادة تجهيزه“.

وتابع: ”هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن الصراع على تايوان سيؤدي إلى استنزاف كبير لموارد الولايات المتحدة“.

وأردف أنه ”لتحقيق الغلبة في مثل هذا السياق، ستحتاج القاعدة الصناعية المحلية الأمريكية إلى توفير بدائل في الوقت الفعلي للمنصات الجوية والبحرية والفضائية المهمة، فضلاً عن الذخائر الرئيسية“.

ولفت إلى ”المصدر الأكبر المثير للقلق في حالة نشوب حرب بين القوتين العظميين“.

وذكر أن ”الجسر اللوجستي الطويل المطلوب لدعم القوات الأمريكية في المحيط الهادئ يظل محض تساؤل كبير في هذا الشأن، حيث أن هناك عددا محدودا فقط من السفن التي تعمل على إمداد القوات البحرية في المنطقة“.

ورأى مقال ”وول ستريت جورنال“ أن ”رد فعل بكين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان قبل نحو أسبوعين، دليل على إلحاح الوضع وجرس إنذار للإدارة الحالية والمتعاقبة لضرورة اليقظة في هذا الشأن“.

وأكد: ”قد تبدأ الحرب في هذا العقد، ويجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة. دون قاعدة صناعية دفاعية يمكنها إنتاج وإصلاح المنصات والذخائر بسرعة، سيكون الجيش الأمريكي مثل فريق كرة قدم عظيم يمكنه اللعب خلال الربع الأول فقط من المباراة“.

واعتبر أنه ”لمعالجة هذا الضعف، يجب على الإدارة والكونغرس القيام باستثمارات فورية وهادفة. يجب أن تركز هذه التحركات على القدرات الجوية والبحرية والفضائية والذخيرة، بما في ذلك أحواض بناء السفن الخاصة والعامة، ومرافق إصلاح السفن والبنية التحتية المرتبطة بها“.

واختتم المقال بالقول: ”قد تحتاج الولايات المتحدة قريبًا إلى القتال والفوز بحرب أكثر حدة مما واجهته منذ عقود. ولن ترتدع بكين إلا إذا رأت واشنطن جاهزة، والقاعدة الصناعية ضرورية لذلك. ليس هناك مجال لتضييع الوقت“.