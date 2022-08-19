المترجم يثير غضب زيلينسكي خلال مؤتمر مع أردوغان وغوتيريش

اضطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدور مترجمه يوم الخميس، لغضبه من تقاعس الأخير عن ترجمة تعليقاته كاملة إلى الإنجليزية في مؤتمر صحفي.

وتصرف زيلينسكي- الذي يفضل التحدث بالأوكرانية علنا- بعد أن اختزل المترجم تصريحاته خلال مؤتمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واستدار باتجاه المترجم قائلا بوضوح: ”وقلت عن نافذة الاحتمالات. قلت إنه لا يمكن حلها (الأزمة) لأن.. كل يوم نرى البنادق وإطلاق النار من الجانب الروسي“.

وتابع: ”وقلت سلافا يوكريني (المجد لأوكرانيا)“.

ورد المترجم سريعا ”المجد لأوكرانيا“.

وقال زيلينسكي بغضب واضح ”شكرا جزيلا. إنه أمر مهم“.

ويزور أردوغان وغوتيريش، أوكرانيا، لبحث عدد من القضايا، لاسيما مراجعة تنفيذ الاتفاق الدولي الموقع في إسطنبول في تموز/ يوليو للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.

وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم غوتيريش، في وقت سابق: ”بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيكون الأمين العام في لفيف الخميس للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني، وبعد ذلك، سيتوجه أنطونيو غوتيريش الجمعة إلى أوديسا ثم إلى تركيا“.