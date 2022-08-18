صحيفة: أحد أحزاب القائمة العربية المشتركة يفكر بالانفصال بسبب أيمن عودة

كشف مصدر في حزب التجمع، أحد مكونات القائمة العربية المشتركة، أن الحزب يفكر في خوض انتخابات الكنيست المقبلة بشكل منفرد، بسبب ما وصفه وجود ”غضب“ من سياسة عوض الكنيست أيمن عودة، بحسب ما أوردت صحيفة عبرية.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، عن المصدر، قوله: ”إذا لم يكن هناك وعد رسمي بتغيير السياسة والحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية، فلن نكون ضمن القائمة“.

وأضاف المصدر: ”مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم القوائم، تتزايد الأصوات داخل حزب التجمع المطالبة بالانفصال عن القائمة المشتركة والترشح كحزب مستقل، بسبب غضب من سياسة عضو الكنيست أيمن عودة“.

وأشار إلى أن ”هناك أغلبية كبيرة داخل التجمع تدعم الترشح المستقل، مطالبين من الجمهور بالتصرف كحزب مختلف يضع أمام أعينه مبدأ دولة لجميع مواطنيها“.

وترجح أحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية، حصول القائمة المشتركة على 6 مقاعد في الكنيست الإسرائيلي من أصل 120 مقعدا.

في حين تمنح الاستطلاعات ذاتها القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، 4 مقاعد.

وحصلت القائمتان معا عندما كانتا متحدتين، على 15 مقعدا، في الانتخابات قبل السابقة.

وكانت القائمة العربية قد انفصلت عن القائمة المشتركة خلال جولة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وزاد الخلاف بين القائمتين بعد دعم منصور عباس للائتلاف الحكومي في إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، معلومات حول تشكيل حزب عربي جديد بالنقب، من المتوقع أن ينافس القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، في انتخابات الكنيست المقبلة.

وتعتبر القائمة العربية الموحدة، النقب والمناطق الجنوبية في إسرائيل والتي يسكنها البدو، من المراكز الهامة لها في أي انتخابات للكنيست، الأمر الذي يجعل الحزب الجديد منافسا قويا للقائمة الموحدة.