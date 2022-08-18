ألين ويسلبرغ يقر بالذنب في 15 جناية ويوافق على الشهادة ضد منظمة ترامب

أقر المدير المالي السابق في منظمة ترامب، ألين ويسلبرغ، بالذنب في 15 جريمة جنائية، كلها جزء من قضية الاحتيال الضريبي التي تمت إدانته بها في العام الماضي، بحسب ما ورد في موقع ”سي ان ان العربية“.

وكجزء من هذا الاتفاق، وافق ويسلبرغ على الإدلاء بشهادته ضد منظمة ترامب عند انعقاد المحاكمة في أكتوبر.

وبموجب هذا الاتفاق، طلب منه أيضًا دفع ما يقرب من مليوني دولار أمريكي كضرائب ومصالح وعقوبات.

وكان ويسلبرغ أحد كبار المسؤولين في منظمة ترامب، وكان يقود الشركة مع أبناء الرئيس السابق، حينما أصبح دونالد ترامب رئيساً وذهب إلى البيت الأبيض.

لكن ويسلبرغ لن يتعاون مع التحقيق الجاري الأشمل في منظمة ترامب من قبل المدعي العام في مانهاتن، وما إذا كانوا قد ضللوا أي مقرضين أو مؤمنين وغيرهم.